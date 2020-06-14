Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет ИЛ-76 14 июня 2014 года был сбит боевиками из ПЗРК под Луганском во время захода на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. ИЛ-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.
pesikot написав:Падение экономики Украины началось ещё до коронавируса, из-за действий зелёной плесени. Коронакризис выступил мультипликатором падения по результатам действий зелёной плесени. Так что, да, восстанавливаться долго будем
Эхх, где там радужные 40% роста ВВП за 5 лет
Зеленая плесень?
Ты, коричневая плесень, рецессия в трети стран Еврозоны в 2019-м - это тоже Зеленский?
И не хочешь напомнить нам размер падения ВВП в первые 2 года Порошенко? Можешь без фактора агрессии РФ, чтоб не прятать за ней всю величину провала..
shapo написав:Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?
Дед ты действительно веришь в это?
Вот картинки; тоже сказки о военторге?
Очередной Отчет СММ ОБСЕ №60/20 от 12 марта 2020 г.: 10 марта БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3» — 1 ед., Р-934Б «Синица» — 1 ед., РБ-636 «Свет-КУ» — 1 ед.) на територрии объекта на южной околице Луганска (за границами зоны безопасности).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
pesikot написав:Без фактора агрессии ? Как ты, ольгинский топ-менеджер хочешь вынести агрессию за скобки уравнения
Сельский бухгалтер, есть показатель ВРП. ДССУ ежеквартально публикует. Рекомендую ознакомиться
pesikot написав:Но я тебя услышал, зелёная плесень будет прикрывать свой собственный провал экономики коронакризисом. Но это секрет Полишинеля. Этим они занимаются с апреля месяца. Об этом я постоянно пишу.
Будут, конечно, все списывать на коронавирус. Я разве спорю? Но не тебе, порохоботу, бравировать об этом - вы списывали все на войну.
Если бы ты критиковал власть не с позиции пропорошенковской пропаганды, а по факту ошибок и провалов, я бы слово тебе не сказал!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 14 чер, 2020 18:53, всього редагувалось 2 разів.
shapo написав:Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?
Дед ты действительно веришь в это?
Вот картинки; тоже сказки о военторге?
Очередной Отчет СММ ОБСЕ №60/20 от 12 марта 2020 г.: 10 марта БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3» — 1 ед., Р-934Б «Синица» — 1 ед., РБ-636 «Свет-КУ» — 1 ед.) на територрии объекта на южной околице Луганска (за границами зоны безопасности).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Я просмотрел российский сегмент интернета. Никто из российских защитников дончан не пишет об этой теме.
На прямой вопрос о ситуации, ответ "я не в теме, ничего сказать не могу" Зато, вся та же самая пиZдобратия, пишет в теме массовых протестов в США Пропаганда в чистом виде.
Вывод простой, РФ не волнует судьба жителей Донбасса, они стоят позади их. Всё, как и завещал великий Пу.
Kudrjavuy, тебя это тоже касается.
По этой ситуации пост был позавчера. Именно с раскладом: почему нет информации в СМИ по ситауции у нас. Вопросы к тому, кто удалял - при чём с историческими раскладками. Вы с мондёром согласовывайте кто из Вас умный, а кто правильный. А кто красивый и на зарплате. А то шибко ориентация чья-то прёт..., аж неприятно христианину.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 14 чер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Для вшей которые топят за русский мир и до сих верят в что Боинг сбил укр истребитель
Как Россия подсовывала следствию фейковые снимки со спутника и мошенника под видом "авиадиспетчера": семь новых фактов из суда в Гааге В телах погибших - осколки российской ракеты, а фотографии от Минобороны России слишком похожи на фейк. В Окружном суде Гааги идет второй блок слушаний в деле о крушении Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом. Сегодня целый день прокуроры занимались тем, что опровергали российские фейки по поводу сбитого лайнера и выстраивали свою логическую цепочку событий июля 2014 года.
Пока в деле - четверо обвиняемых: бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, бывший подполковник ВС РФ Олег Пулатов, пророссийские боевики Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Но следствие продолжается, и обвиняемых может стать больше, вплоть до руководства России.
Как Россия врет о крушении Боинга и что удалось выяснить следствию: LIGA.net собрала семь новых фактов, прозвучавших в суде в Гааге. У США есть снимки пуска ракеты. Их не покажут, но это не страшно. Вместе с отказом рассекретить спутниковые снимки пуска российской ракеты по МН17 США прислали в суд меморандум с полным описанием этих снимков. Запуск в момент крушения разведслужба США зафиксировала из места примерно в шести километрах от города Снежное.
В том, что информация в меморандуме изложена корректно, лично убедился главный прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. Ему показали секретные снимки, а он сверил их с описанием в документе и подтвердил аутентичность. И меморандум, и заключение прокурора суд приобщил к материалам дела, то есть это - доказательство.
Кроме США, следователи купили спутниковые изображения у нескольких частных компаний. Через сервис Geoserver был получен ряд изображений, в том числе из Макеевки, датированные 17 июля 2014 года. "На этих спутниковых изображениях может быть виден комплекс Бук на пути к населенному пункту Первомайское", - сказал в суде прокурор Тейс Бергер. Также были приобретены изображения от 18-19 июля с возможного места запуска ракеты, но они не будут использоваться судом из-за низкой четкости.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД