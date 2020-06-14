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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6316631763186319>
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:08

Кратко. 2020-06-14

Кратко. 2020-06-14

1) На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

Российские оккупанты разрушили жилой дом во время минометного обстрела Широкино (фото)

Сегодня – годовщина уничтожения Ил-76 на Донбассе, в Минобороны почтили память погибших воинов (видео)
Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет ИЛ-76 14 июня 2014 года был сбит боевиками из ПЗРК под Луганском во время захода на посадку.
Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ.
ИЛ-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав.
На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.

2) Восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года - МВФ
Падение экономики Украины началось ещё до коронавируса, из-за действий зелёной плесени.
Коронакризис выступил мультипликатором падения по результатам действий зелёной плесени.
Так что, да, восстанавливаться долго будем

Эхх, где там радужные 40% роста ВВП за 5 лет :o

3) В интересах Приватбанка: суд впервые применил "антиколомойский" закон

4) Слуга народа назначила нардепа Тищенко главой парторганизации в Киеве
Праймериз на мера говорите. Явно уже понятен кандидат от СН

5) "Надо заканчивать этот конфликт": экс-футболист Динамо предложил провести матч ветеранов сборных Украины и России
Хороший футболист, но хреновый человек.
Ну пусть едет в РФ и предлагает заканчивать конфликт

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко попал в скандал с полицейскими из-за несоблюдения правил карантина в столице Украины.
Фотка доставляющая.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:28

  pesikot написав:Падение экономики Украины началось ещё до коронавируса, из-за действий зелёной плесени.
Коронакризис выступил мультипликатором падения по результатам действий зелёной плесени.
Так что, да, восстанавливаться долго будем

Эхх, где там радужные 40% роста ВВП за 5 лет :o


Зеленая плесень? :mrgreen:

Ты, коричневая плесень, рецессия в трети стран Еврозоны в 2019-м - это тоже Зеленский?

И не хочешь напомнить нам размер падения ВВП в первые 2 года Порошенко? Можешь без фактора агрессии РФ, чтоб не прятать за ней всю величину провала..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:37

  zРадио написав:
Зеленая плесень? :mrgreen:

Ты, коричневая плесень, рецессия в трети стран Еврозоны в 2019-м - это тоже Зеленский?

И не хочешь напомнить нам размер падения ВВП в первые 2 года Порошенко? Можешь без фактора агрессии РФ, чтоб не прятать за ней всю величину провала..

Как ты возбудился. У тебя же все прогнозы верные :)
Рецессия в десятки %% и падение на %% - это разные значения.

Ты же сам доказываешь, что 9.0% от ВВП на медицину - это жуть как плохо, потому что, до этого было 9.2%

А тут цифры на порядки не замечаешь. Цифры я тебе приводил.

Без фактора агрессии ? Как ты, ольгинский топ-менеджер хочешь вынести агрессию за скобки уравнения

Но я тебя услышал, зелёная плесень будет прикрывать свой собственный провал экономики коронакризисом.
Но это секрет Полишинеля. Этим они занимаются с апреля месяца.
Об этом я постоянно пишу.

Но до топ-менеджера это доходит на третий месяц, как до девочки факт беременности :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:46

Kudrjavuy
Как ты вовремя



Денис Казанский опять поднимает тему Антрацита.

Я просмотрел российский сегмент интернета.
Никто из российских защитников дончан не пишет об этой теме.

На прямой вопрос о ситуации, ответ "я не в теме, ничего сказать не могу"
Зато, вся та же самая пиZдобратия, пишет в теме массовых протестов в США
Пропаганда в чистом виде.

Вывод простой, РФ не волнует судьба жителей Донбасса, они стоят позади их. Всё, как и завещал великий Пу.

Kudrjavuy, тебя это тоже касается.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:51

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?

Дед ты действительно веришь в это?

Вот картинки; тоже сказки о военторге?

Зображення
Очередной Отчет СММ ОБСЕ №60/20 от 12 марта 2020 г.: 10 марта БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3» — 1 ед., Р-934Б «Синица» — 1 ед., РБ-636 «Свет-КУ» — 1 ед.) на територрии объекта на южной околице Луганска (за границами зоны безопасности).
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:51

  pesikot написав:Без фактора агрессии ? Как ты, ольгинский топ-менеджер хочешь вынести агрессию за скобки уравнения


Сельский бухгалтер, есть показатель ВРП. ДССУ ежеквартально публикует. Рекомендую ознакомиться

  pesikot написав:Но я тебя услышал, зелёная плесень будет прикрывать свой собственный провал экономики коронакризисом.
Но это секрет Полишинеля. Этим они занимаются с апреля месяца.
Об этом я постоянно пишу.


Будут, конечно, все списывать на коронавирус. Я разве спорю? Но не тебе, порохоботу, бравировать об этом - вы списывали все на войну.

Если бы ты критиковал власть не с позиции пропорошенковской пропаганды, а по факту ошибок и провалов, я бы слово тебе не сказал!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 14 чер, 2020 18:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:51

Re: Політичні дискусії

:arrow:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:52

  shapo написав:Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?

Дед ты действительно веришь в это?

Вот картинки; тоже сказки о военторге?

Зображення
Очередной Отчет СММ ОБСЕ №60/20 от 12 марта 2020 г.: 10 марта БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3» — 1 ед., Р-934Б «Синица» — 1 ед., РБ-636 «Свет-КУ» — 1 ед.) на територрии объекта на южной околице Луганска (за границами зоны безопасности).
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:54

  pesikot написав:Kudrjavuy
Как ты вовремя



Денис Казанский опять поднимает тему Антрацита.

Я просмотрел российский сегмент интернета.
Никто из российских защитников дончан не пишет об этой теме.

На прямой вопрос о ситуации, ответ "я не в теме, ничего сказать не могу"
Зато, вся та же самая пиZдобратия, пишет в теме массовых протестов в США
Пропаганда в чистом виде.

Вывод простой, РФ не волнует судьба жителей Донбасса, они стоят позади их. Всё, как и завещал великий Пу.

Kudrjavuy, тебя это тоже касается.

По этой ситуации пост был позавчера.
Именно с раскладом: почему нет информации в СМИ по ситауции у нас.
Вопросы к тому, кто удалял - при чём с историческими раскладками.
Вы с мондёром согласовывайте кто из Вас умный, а кто правильный. А кто красивый и на зарплате. А то шибко ориентация чья-то прёт..., аж неприятно христианину.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 14 чер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:57

Для вшей которые топят за русский мир и до сих верят в что Боинг сбил укр истребитель

Как Россия подсовывала следствию фейковые снимки со спутника и мошенника под видом "авиадиспетчера": семь новых фактов из суда в Гааге
В телах погибших - осколки российской ракеты, а фотографии от Минобороны России слишком похожи на фейк. В Окружном суде Гааги идет второй блок слушаний в деле о крушении Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом. Сегодня целый день прокуроры занимались тем, что опровергали российские фейки по поводу сбитого лайнера и выстраивали свою логическую цепочку событий июля 2014 года.

Пока в деле - четверо обвиняемых: бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, бывший подполковник ВС РФ Олег Пулатов, пророссийские боевики Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Но следствие продолжается, и обвиняемых может стать больше, вплоть до руководства России.

Как Россия врет о крушении Боинга и что удалось выяснить следствию: LIGA.net собрала семь новых фактов, прозвучавших в суде в Гааге.
У США есть снимки пуска ракеты. Их не покажут, но это не страшно. Вместе с отказом рассекретить спутниковые снимки пуска российской ракеты по МН17 США прислали в суд меморандум с полным описанием этих снимков. Запуск в момент крушения разведслужба США зафиксировала из места примерно в шести километрах от города Снежное.

В том, что информация в меморандуме изложена корректно, лично убедился главный прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. Ему показали секретные снимки, а он сверил их с описанием в документе и подтвердил аутентичность. И меморандум, и заключение прокурора суд приобщил к материалам дела, то есть это - доказательство.

Кроме США, следователи купили спутниковые изображения у нескольких частных компаний. Через сервис Geoserver был получен ряд изображений, в том числе из Макеевки, датированные 17 июля 2014 года. "На этих спутниковых изображениях может быть виден комплекс Бук на пути к населенному пункту Первомайское", - сказал в суде прокурор Тейс Бергер. Также были приобретены изображения от 18-19 июля с возможного места запуска ракеты, но они не будут использоваться судом из-за низкой четкости.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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