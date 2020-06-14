Додано: Нед 14 чер, 2020 18:57

Для вшей которые топят за русский мир и до сих верят в что Боинг сбил укр истребитель



Как Россия подсовывала следствию фейковые снимки со спутника и мошенника под видом "авиадиспетчера": семь новых фактов из суда в Гааге

В телах погибших - осколки российской ракеты, а фотографии от Минобороны России слишком похожи на фейк. В Окружном суде Гааги идет второй блок слушаний в деле о крушении Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом. Сегодня целый день прокуроры занимались тем, что опровергали российские фейки по поводу сбитого лайнера и выстраивали свою логическую цепочку событий июля 2014 года.



Пока в деле - четверо обвиняемых: бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, бывший подполковник ВС РФ Олег Пулатов, пророссийские боевики Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Но следствие продолжается, и обвиняемых может стать больше, вплоть до руководства России.



Как Россия врет о крушении Боинга и что удалось выяснить следствию: LIGA.net собрала семь новых фактов, прозвучавших в суде в Гааге.

У США есть снимки пуска ракеты. Их не покажут, но это не страшно. Вместе с отказом рассекретить спутниковые снимки пуска российской ракеты по МН17 США прислали в суд меморандум с полным описанием этих снимков. Запуск в момент крушения разведслужба США зафиксировала из места примерно в шести километрах от города Снежное.



В том, что информация в меморандуме изложена корректно, лично убедился главный прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. Ему показали секретные снимки, а он сверил их с описанием в документе и подтвердил аутентичность. И меморандум, и заключение прокурора суд приобщил к материалам дела, то есть это - доказательство.



Кроме США, следователи купили спутниковые изображения у нескольких частных компаний. Через сервис Geoserver был получен ряд изображений, в том числе из Макеевки, датированные 17 июля 2014 года. "На этих спутниковых изображениях может быть виден комплекс Бук на пути к населенному пункту Первомайское", - сказал в суде прокурор Тейс Бергер. Также были приобретены изображения от 18-19 июля с возможного места запуска ракеты, но они не будут использоваться судом из-за низкой четкости.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД