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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:59
Бук" на Донбассе видели несколько свидетелей. Они засекречены для безопасности, но личности каждого известны судье. На карте, которую показало обвинение, желтым выделен маршрут "Бука" и закодированные имена свидетелей, которые заметили его на переброске до Снежного. Каждого из них тщательно проверили: не преследуют ли они свои интересы и совпадают ли их показания с другими данными - фотографиями, записями в соцсетях, сигналами вышек мобильной связи. Поэтому, например, свидетель V-49 на этой карте признан ненадежным, а свидетель V-44, по данным мобильных операторов, не присутствовал в месте прохождения колонны. Их показания не будут приниматься в расчет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:01
Следствие нашло хозяина трала, который перевозил "Бук". Как рассказал прокурор, найти его помог номер телефона на трале. Хозяин проходит в деле как свидетель: он утверждает, что авто у него "отжали" днровцы 8 июля 2014 года, еще до крушения Боинга, хотя и дали расписку о "реквизиции" - ее подписал боевик с позывным "Батя". Данные операторов подтверждают, что 8 июля он был на месте "реквизиции".
Следователи проследили весь маршрут российского "Бука" по Донбассу, установлены номера телефонов лиц, которые его сопровождали.
В телах погибших в Боинге - осколки 9M38M1. В теле пилота рейса МН17 и в обломках лайнера нашли уникальные осколки - такие, как в новой российской ракете от ЗРК Бук, сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тийс Берге.
Анализ и сравнение двух демонтированных ракет Бука - M938 и более новой 9M38M1 - в Украине проводила полиция Австралии. В результате были обнаружены три уникальные осколочные формы - "плитка", "решетка" и "бабочка". "В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.
В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой. Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты, - ред.), чем с 9М38".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:03
Россия пытается обмануть следствие. По данным обвинения, Россия подсунула следствию снимки Минобороны в очень низком разрешении, которые якобы были сделаны 17-18 июля 2014 года и должны были доказать, что украинский "Бук" покидал базу под Авдеевкой - а значит, мог сбить Боинг. Но на тот момент украинские войска уже не контролировали эту базу.
Прокуроры в суде сообщили, что российские снимки явно неправильно датированы. На фото Google от 16 июля поле - вспаханное, а на российском от 17 июля - нет. Снимок от 18 июля вообще не мог быть сделан, потому что в тот день было облачно.
"Мы годами просили у России исходные материалы этих снимков. Но почему-то только за неделю до начала суда в марте нам ответили, что снимки за 17 и 18 июля не сохранены из-за излишней облачности", - говорят прокуроры.
По их словам, даже распиаренный в росСМИ "авиадиспетчер Карлос", который якобы работал в Украине в то время и "видел" украинские истребители, которые могли сбить Боинг над Донбассом, "оказался мошенником и, по сообщениям СМИ, ему за это платила Россия". "Проплаченные Россией лица распространяют липовые материалы о подоплеке дела МН17", - сказал Тейс Бергер.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:04
shapo
Дед передавай привет диспетчеру Карлосу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:09
zРадио
Итак
1) Падение ВВП 2014 было вызвано агрессией РФ, как бы ты не лепил сюда умные фразы. И не надо сюда приплетать "а вот при Порошенко".
Не "при Порошенко", а в результате агрессии РФ.
Ты вроде агрессию РФ не отрицаешь, по твоим словам. Но по факту ты отрицаешь агрессию и факт её влияния
2) До коронавируса, у зелёной плесени был год.
Но стало падать уже по результатам их действий, ещё до короновируса.
В 2014 этого года передышки просто не было
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:18
А как их отличить от донецких ? По группе крове ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:20
Ты уже прогрессируешь о поставках оружие из РФ
Но это в рамках пропаганды
Сперва отрицали, что оружие на донбасс из РФ поставляется.
Мол, вы тупые украинцы, не докажите поставки оружия
Теперь нарратив, да, оружие поставляется, а вы тупые украинцы, так и не поняли, что РФ оружие доставляет.
Но украинцы поняли это ещё вначале
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:24
Так как отличают любых военнопленных на любой войне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:26
Клоун, ты когда пишешь "отрицали" указывай о ком речь.
Я этого никогда не утверждал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:26
Я не отрицаю российскую агрессию, но предлагаю порохоботам объяснить, кто из кремля заставлял раздавать рефинанс, который тут же сливался на межбанке за ЗВР?
Кто заставлял блокировать платившее в украинскую казну налоги ОРДЛО со стороны подконтрольной территории?
Кто заставлял вводить с нашей стороны ограничения на торговлю с РФ по программам мирного космоса, которые даже США не блокировали?
Кто заставлял наживаться на импортном газе через швейцарские прокладки, делая себестоимость промышленных производителей неконкурентноспособной для внешних рынков?..
А то послушать порохоботов, так падение ВРП Закарпатской области на 14% в 2014-2015 гг - это прям всецело и полностью результат российской агрессии на отдалении больше 1000 км...
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