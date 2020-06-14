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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6317631863196320> Додано: Нед 14 чер, 2020 18:59 Бук" на Донбассе видели несколько свидетелей. Они засекречены для безопасности, но личности каждого известны судье. На карте, которую показало обвинение, желтым выделен маршрут "Бука" и закодированные имена свидетелей, которые заметили его на переброске до Снежного. Каждого из них тщательно проверили: не преследуют ли они свои интересы и совпадают ли их показания с другими данными - фотографиями, записями в соцсетях, сигналами вышек мобильной связи. Поэтому, например, свидетель V-49 на этой карте признан ненадежным, а свидетель V-44, по данным мобильных операторов, не присутствовал в месте прохождения колонны. Их показания не будут приниматься в расчет. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8662 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:01 Следствие нашло хозяина трала, который перевозил "Бук". Как рассказал прокурор, найти его помог номер телефона на трале. Хозяин проходит в деле как свидетель: он утверждает, что авто у него "отжали" днровцы 8 июля 2014 года, еще до крушения Боинга, хотя и дали расписку о "реквизиции" - ее подписал боевик с позывным "Батя". Данные операторов подтверждают, что 8 июля он был на месте "реквизиции".



Следователи проследили весь маршрут российского "Бука" по Донбассу, установлены номера телефонов лиц, которые его сопровождали.

В телах погибших в Боинге - осколки 9M38M1. В теле пилота рейса МН17 и в обломках лайнера нашли уникальные осколки - такие, как в новой российской ракете от ЗРК Бук, сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тийс Берге.



Анализ и сравнение двух демонтированных ракет Бука - M938 и более новой 9M38M1 - в Украине проводила полиция Австралии. В результате были обнаружены три уникальные осколочные формы - "плитка", "решетка" и "бабочка". "В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.



В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой. Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты, - ред.), чем с 9М38". "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8662 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:03 Россия пытается обмануть следствие. По данным обвинения, Россия подсунула следствию снимки Минобороны в очень низком разрешении, которые якобы были сделаны 17-18 июля 2014 года и должны были доказать, что украинский "Бук" покидал базу под Авдеевкой - а значит, мог сбить Боинг. Но на тот момент украинские войска уже не контролировали эту базу.



Прокуроры в суде сообщили, что российские снимки явно неправильно датированы. На фото Google от 16 июля поле - вспаханное, а на российском от 17 июля - нет. Снимок от 18 июля вообще не мог быть сделан, потому что в тот день было облачно.



"Мы годами просили у России исходные материалы этих снимков. Но почему-то только за неделю до начала суда в марте нам ответили, что снимки за 17 и 18 июля не сохранены из-за излишней облачности", - говорят прокуроры.



По их словам, даже распиаренный в росСМИ "авиадиспетчер Карлос", который якобы работал в Украине в то время и "видел" украинские истребители, которые могли сбить Боинг над Донбассом, "оказался мошенником и, по сообщениям СМИ, ему за это платила Россия". "Проплаченные Россией лица распространяют липовые материалы о подоплеке дела МН17", - сказал Тейс Бергер. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8662 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:04 shapo

Дед передавай привет диспетчеру Карлосу Дед передавай привет диспетчеру Карлосу "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8662 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:09 zРадио

Итак



1) Падение ВВП 2014 было вызвано агрессией РФ, как бы ты не лепил сюда умные фразы. И не надо сюда приплетать "а вот при Порошенко".

Не "при Порошенко", а в результате агрессии РФ.

Ты вроде агрессию РФ не отрицаешь, по твоим словам. Но по факту ты отрицаешь агрессию и факт её влияния



2) До коронавируса, у зелёной плесени был год.

Но стало падать уже по результатам их действий, ещё до короновируса.

В 2014 этого года передышки просто не было "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4713 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 990 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:18 shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав: Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это? Россияне что, не сдаются в плен делая харакири и даже по трупу потом не опознать кто это?

Дед ты действительно веришь в это?



Дед ты действительно веришь в это?



"патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал "патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал

А как их отличить от донецких ? По группе крове ? А как их отличить от донецких ? По группе крове ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8662 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:20 shapo написав: "патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал "патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал

Ты уже прогрессируешь о поставках оружие из РФ



Но это в рамках пропаганды

Сперва отрицали, что оружие на донбасс из РФ поставляется.

Мол, вы тупые украинцы, не докажите поставки оружия



Теперь нарратив, да, оружие поставляется, а вы тупые украинцы, так и не поняли, что РФ оружие доставляет.

Но украинцы поняли это ещё вначале Ты уже прогрессируешь о поставках оружие из РФНо это в рамках пропагандыСперва отрицали, что оружие на донбасс из РФ поставляется.Мол, вы тупые украинцы, не докажите поставки оружияТеперь нарратив, да, оружие поставляется, а вы тупые украинцы, так и не поняли, что РФ оружие доставляет.Но украинцы поняли это ещё вначале "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4713 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 990 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:24 Ukrainian написав: shapo написав:

"патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал "патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал

А как их отличить от донецких ? По группе крове ? А как их отличить от донецких ? По группе крове ?



Так как отличают любых военнопленных на любой войне Так как отличают любых военнопленных на любой войне Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3641 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:26 pesikot написав: shapo написав: "патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал "патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал

Ты уже прогрессируешь о поставках оружие из РФ



Но это в рамках пропаганды

Сперва отрицали, что оружие на донбасс из РФ поставляется.

Мол, вы тупые украинцы, не докажите поставки оружия



Теперь нарратив, да, оружие поставляется, а вы тупые украинцы, так и не поняли, что РФ оружие доставляет.

Но украинцы поняли это ещё вначале Ты уже прогрессируешь о поставках оружие из РФНо это в рамках пропагандыСперва отрицали, что оружие на донбасс из РФ поставляется.Мол, вы тупые украинцы, не докажите поставки оружияТеперь нарратив, да, оружие поставляется, а вы тупые украинцы, так и не поняли, что РФ оружие доставляет.Но украинцы поняли это ещё вначале



Клоун, ты когда пишешь "отрицали" указывай о ком речь.

Я этого никогда не утверждал Клоун, ты когда пишешь "отрицали" указывай о ком речь.Я этого никогда не утверждал Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3641 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:26 pesikot написав: zРадио

Итак



1) Падение ВВП 2014 было вызвано агрессией РФ, как бы ты не лепил сюда умные фразы. И не надо сюда приплетать "а вот при Порошенко".

Не "при Порошенко", а в результате агрессии РФ.

Ты вроде агрессию РФ не отрицаешь, по твоим словам. Но по факту ты отрицаешь агрессию и факт её влияния



2) До коронавируса, у зелёной плесени был год.

Но стало падать уже по результатам их действий, ещё до короновируса.

В 2014 этого года передышки просто не было ИтакПадение ВВП 2014 было вызвано агрессией РФ, как бы ты не лепил сюда умные фразы. И не надо сюда приплетать "а вот при Порошенко".Не "при Порошенко", а в результате агрессии РФ.Ты вроде агрессию РФ не отрицаешь, по твоим словам. Но по факту ты отрицаешь агрессию и факт её влиянияДо коронавируса, у зелёной плесени был год.Но стало падать уже по результатам их действий, ещё до короновируса.В 2014 этого года передышки просто не было



Я не отрицаю российскую агрессию, но предлагаю порохоботам объяснить, кто из кремля заставлял раздавать рефинанс, который тут же сливался на межбанке за ЗВР?



Кто заставлял блокировать платившее в украинскую казну налоги ОРДЛО со стороны подконтрольной территории?



Кто заставлял вводить с нашей стороны ограничения на торговлю с РФ по программам мирного космоса, которые даже США не блокировали?



Кто заставлял наживаться на импортном газе через швейцарские прокладки, делая себестоимость промышленных производителей неконкурентноспособной для внешних рынков?..



А то послушать порохоботов, так падение ВРП Закарпатской области на 14% в 2014-2015 гг - это прям всецело и полностью результат российской агрессии на отдалении больше 1000 км... Я не отрицаю российскую агрессию, но предлагаю порохоботам объяснить, кто из кремля заставлял раздавать рефинанс, который тут же сливался на межбанке за ЗВР?Кто заставлял блокировать платившее в украинскую казну налоги ОРДЛО со стороны подконтрольной территории?Кто заставлял вводить с нашей стороны ограничения на торговлю с РФ по программам мирного космоса, которые даже США не блокировали?Кто заставлял наживаться на импортном газе через швейцарские прокладки, делая себестоимость промышленных производителей неконкурентноспособной для внешних рынков?..А то послушать порохоботов, так падение ВРП Закарпатской области на 14% в 2014-2015 гг - это прям всецело и полностью результат российской агрессии на отдалении больше 1000 км... zРадио

Повідомлень: 6170 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1036 раз. Подякували: 2338 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6317631863196320> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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