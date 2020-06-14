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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6317631863196320
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:34

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:
"патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал

А как их отличить от донецких ? По группе крове ?


Так как отличают любых военнопленных на любой войне

там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  Ukrainian написав:А как их отличить от донецких ? По группе крове ?


Так как отличают любых военнопленных на любой войне

там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят


Насмешил "патриот".
Российские военные, значит, воюют за 2км от противника, а в атаку идут местные?
Или там вообще никто не воюет, а с обеих сторон просто расстреливают привезенный боекомплект?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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