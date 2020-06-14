там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:34
там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41
Насмешил "патриот".
Российские военные, значит, воюют за 2км от противника, а в атаку идут местные?
Или там вообще никто не воюет, а с обеих сторон просто расстреливают привезенный боекомплект?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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