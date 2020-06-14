там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:34
там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41
Насмешил "патриот".
Российские военные, значит, воюют за 2км от противника, а в атаку идут местные?
Или там вообще никто не воюет, а с обеих сторон просто расстреливают привезенный боекомплект?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04
pesikot
Рекомендую(20.30):
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 14 чер, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04
Специально для коллаборанта шапо.
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:33
Коллаборант это почему, потому что не верю в сказки, включая эту постановку с несколькими актёрами шагающими по заброшенной деревеньке без названия и жителей с какими-то позывными-кличками?
Если это и вправду снайперы даже не от ВС России, а с ФСБ, то где их оппоненты от Украины - доблестное СБУ задержавшее хотя бы одного из них?
Чем занято 6 лет, крышеванием контрабанды леса и бурштина?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:01
Не надо верить, надо думать логически. На видео светятся лица, по которым для спецслужб не составит труда идентифицировать личности. Если бы это была постановка с подставными гражданами Украины, московцы давно бы этим воспользовались и разоблачили фейк. Это был бы просто подарок для промосковских блогеров типа шария. Но ничего такого нет. Так что вы или не умеете думать (как же тогда вас назвать помягче?), или коллаборант, или вообще представитель запореберья, маскирующийся под киевлянина. Выбирайте.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 чер, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:04
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