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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6317631863196320
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:34

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:
"патриот" канадский, где пленные российские военнослужащие? То, что Россия поставляет оружие на Донбасс никто никогда не возражал

А как их отличить от донецких ? По группе крове ?


Так как отличают любых военнопленных на любой войне

там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  Ukrainian написав:А как их отличить от донецких ? По группе крове ?


Так как отличают любых военнопленных на любой войне

там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят


Насмешил "патриот".
Российские военные, значит, воюют за 2км от противника, а в атаку идут местные?
Или там вообще никто не воюет, а с обеих сторон просто расстреливают привезенный боекомплект?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04

pesikot
Рекомендую(20.30):
https://gordonua.com/news/war/bastovavs ... 04357.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 14 чер, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04

  shapo написав:
  Ukrainian написав:там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят

Насмешил "патриот".
Российские военные, значит, воюют за 2км от противника, а в атаку идут местные?
Или там вообще никто не воюет, а с обеих сторон просто расстреливают привезенный боекомплект?


Специально для коллаборанта шапо.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:33

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Ukrainian написав:там линия ограничения километровая и стреляют на расстоянии арта и снайпера русские
А в плен попадают тупоголовые местные которых русские офицеры чмырят

Насмешил "патриот".
Российские военные, значит, воюют за 2км от противника, а в атаку идут местные?
Или там вообще никто не воюет, а с обеих сторон просто расстреливают привезенный боекомплект?


Специально для коллаборанта шапо.

Коллаборант это почему, потому что не верю в сказки, включая эту постановку с несколькими актёрами шагающими по заброшенной деревеньке без названия и жителей с какими-то позывными-кличками?
Если это и вправду снайперы даже не от ВС России, а с ФСБ, то где их оппоненты от Украины - доблестное СБУ задержавшее хотя бы одного из них?
Чем занято 6 лет, крышеванием контрабанды леса и бурштина?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:01

  shapo написав:
  Schmit написав:
Специально для коллаборанта шапо.

Коллаборант это почему, потому что не верю в сказки, включая эту постановку с несколькими актёрами шагающими по заброшенной деревеньке без названия и жителей с какими-то позывными-кличками?

Не надо верить, надо думать логически. На видео светятся лица, по которым для спецслужб не составит труда идентифицировать личности. Если бы это была постановка с подставными гражданами Украины, московцы давно бы этим воспользовались и разоблачили фейк. Это был бы просто подарок для промосковских блогеров типа шария. Но ничего такого нет. Так что вы или не умеете думать (как же тогда вас назвать помягче?), или коллаборант, или вообще представитель запореберья, маскирующийся под киевлянина. Выбирайте.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 чер, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:04

Ухахаха. Тому що послідовні (с)

Зображення

PS: гэбня не умеет ломать телеграм, поэтому его запрещает. А канал маруськи настолько ценный, что не иначе как ЦРУ к взлому подключилось :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ну или сам Дуров... Кому какая версия больше по душе)
zРадио
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  #<1 ... 6317631863196320
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