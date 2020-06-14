Додано: Нед 14 чер, 2020 23:12

Schmit написав: shapo написав: Коллаборант это почему, потому что не верю в сказки, включая эту постановку с несколькими актёрами шагающими по заброшенной деревеньке без названия и жителей с какими-то позывными-кличками? Коллаборант это почему, потому что не верю в сказки, включая эту постановку с несколькими актёрами шагающими по заброшенной деревеньке без названия и жителей с какими-то позывными-кличками?

Не надо верить, надо думать логически. На видео светятся лица, по которым для спецслужб не составит труда идентифицировать личности. Если бы это была постановка с подставными гражданами Украины, московцы давно бы этим воспользовались и разоблачили фейк. Это был бы просто подарок для промосковских блогеров типа шария. Но ничего такого нет. Так что вы или не умеете думать (как же тогда вас назвать помягче?), или коллаборант, или вообще представитель запореберья, маскирующийся под киевлянина. Выбирайте. Не надо верить, надо думать логически. На видео светятся лица, по которым для спецслужб не составит труда идентифицировать личности. Если бы это была постановка с подставными гражданами Украины, московцы давно бы этим воспользовались и разоблачили фейк. Это был бы просто подарок для промосковских блогеров типа шария. Но ничего такого нет. Так что вы или не умеете думать (как же тогда вас назвать помягче?), или коллаборант, или вообще представитель запореберья, маскирующийся под киевлянина. Выбирайте.

Мне маскироваться, врать и "мыслить логически" чтобы оправдать чью-то ложь или ахинею без надобности - я уже в таком возрасте что могу называть вещи своими именами ни на кого не оглядываясь.Что это за видео вы выложили, откуда оно взялось (якобы отчёт о командировке ФСБ) и почему если все так ясно, всех идентифицировали как кадровых фсб-ников воюющих на территории Украины, то почему до сих пор Украина его никуда не предъявила - от ООН до трибунала в Гааге, ась,логический мыслитель?Тогда бы и Россия вынуждена бы была отвечать, а так кому и что она должна ответить?Или уже это видео вместе с нотами протеста Украина разослала начиная от наблюдателей ОБСЕ которые об этом молчат до ООН, а я не в курсе?