shapo написав:
Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций
Дед харе под невменяемого косить
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 чер, 2020 23:48
Дед харе под невменяемого косить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:25
Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:51
Re: Політичні дискусії
Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.
Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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