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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6318631963206321
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:48

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Schmit
Не вдавайтесь в глупую полемику:
- У него установка "Их там нет", или "заблудились".
Остальное, хоть сцы в глаза.
Отсюда - чем больше их "не станет" - тем лучше.

Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций

Дед харе под невменяемого косить

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:25

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций

Дед харе под невменяемого косить

Зображення


Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:51

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.
Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 05:24

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.
Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.


Соври что-нибудь правдоподобнее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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