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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6318631963206321 Додано: Нед 14 чер, 2020 23:48 shapo написав: Kudrjavuy написав: Schmit

Не вдавайтесь в глупую полемику:

- У него установка "Их там нет", или "заблудились".

Остальное, хоть сцы в глаза.

Отсюда - чем больше их "не станет" - тем лучше. Не вдавайтесь в глупую полемику:- У него установка "Их там нет", или "заблудились".Остальное, хоть сцы в глаза.Отсюда - чем больше их "не станет" - тем лучше.

Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций

Дед харе под невменяемого косить



Дед харе под невменяемого косить "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8665 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 00:25 Ukrainian написав: shapo написав:

Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций

Дед харе под невменяемого косить



Дед харе под невменяемого косить



Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.

С тех пор новых никто не появился? Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.С тех пор новых никто не появился? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3646 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 00:51 Re: Політичні дискусії shapo написав: Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.

С тех пор новых никто не появился? Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.

Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще. Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8665 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 05:24 Ukrainian написав: shapo написав: Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.

С тех пор новых никто не появился? Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.

Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще. Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.



Соври что-нибудь правдоподобнее Соври что-нибудь правдоподобнее Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3646 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 07:45 Ukrainian написав: shapo написав: Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.

С тех пор новых никто не появился? Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.

Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще. Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.



Детский сад, важный суд в Гааге будет по поводу ОРДЛО, а тут тихонечко закапывают, вероятно чтобы доказательств не нашли.

Топаз, отдай команду, чтобы не закапывали, или хотя бы фото делали перед закапыванием. чтобы у головы был развернутый военный документ, пригодится для суда. ИГИЛовцы конечно засранцы, например, но чётко всё фотографируют и документируют. Детский сад, важный суд в Гааге будет по поводу ОРДЛО, а тут тихонечко закапывают, вероятно чтобы доказательств не нашли.Топаз, отдай команду, чтобы не закапывали, или хотя бы фото делали перед закапыванием. чтобы у головы был развернутый военный документ, пригодится для суда. ИГИЛовцы конечно засранцы, например, но чётко всё фотографируют и документируют. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17268 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4248 раз. Подякували: 6835 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 08:26 Schmit написав: shapo написав: У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет. У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне. Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

помню, він на виборах Президента топив за Мураєва помню, він на виборах Президента топив за Мураєва https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19738 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 08:33 flyman написав: Schmit написав: shapo написав: У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет. У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне. Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

помню, він на виборах Президента топив за Мураєва помню, він на виборах Президента топив за Мураєва



Казарин ?

Прожженный порохобот был.

Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках. Казарин ?Прожженный порохобот был.Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17268 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4248 раз. Подякували: 6835 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 08:51 19yuriy91 написав: budivelnik написав: innamax2008 написав: В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью. Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..

А Україна - залишиться Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние..... залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....

для порівняння УРСР та Україна

для порівняння УРСР та Україна https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19738 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6318631963206321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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