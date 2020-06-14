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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6318631963206321
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:48

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Schmit
Не вдавайтесь в глупую полемику:
- У него установка "Их там нет", или "заблудились".
Остальное, хоть сцы в глаза.
Отсюда - чем больше их "не станет" - тем лучше.

Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций

Дед харе под невменяемого косить

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:25

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
Может, и есть, но доказательств в виде пленных как не было, так и нет, и этот видос для таких как ты, но не для международных организаций

Дед харе под невменяемого косить

Зображення


Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:51

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.
Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 05:24

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.
Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.


Соври что-нибудь правдоподобнее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:45

Ukrainian написав:
  shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками.
С тех пор новых никто не появился?

Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое.
Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.


Детский сад, важный суд в Гааге будет по поводу ОРДЛО, а тут тихонечко закапывают, вероятно чтобы доказательств не нашли.
Топаз, отдай команду, чтобы не закапывали, или хотя бы фото делали перед закапыванием. чтобы у головы был развернутый военный документ, пригодится для суда. ИГИЛовцы конечно засранцы, например, но чётко всё фотографируют и документируют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:26

  Schmit написав:
  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

помню, він на виборах Президента топив за Мураєва
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:33

  flyman написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

помню, він на виборах Президента топив за Мураєва


Казарин ? :lol: :lol: :lol:
Прожженный порохобот был.
Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:51

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..
А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....

для порівняння УРСР та Україна
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  #<1 ... 6318631963206321
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