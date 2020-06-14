Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками. С тех пор новых никто не появился?
Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое. Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками. С тех пор новых никто не появился?
Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое. Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.
shapo написав:Пидриот с другого континента, найди что-нибудь посвежее чем давно известные кадры с двумя десятками взятых в плен в 2014 и давно обмененными российскими вояками. С тех пор новых никто не появился?
Дед а ты под шланга косишь профессионально; уважение тебе мое. Нет посвежее наши просекли что в конце Кацов отпускают и больше не берут; кусок свинца в лоб и закопать намного проще.
Детский сад, важный суд в Гааге будет по поводу ОРДЛО, а тут тихонечко закапывают, вероятно чтобы доказательств не нашли. Топаз, отдай команду, чтобы не закапывали, или хотя бы фото делали перед закапыванием. чтобы у головы был развернутый военный документ, пригодится для суда. ИГИЛовцы конечно засранцы, например, но чётко всё фотографируют и документируют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
помню, він на виборах Президента топив за Мураєва
Казарин ? Прожженный порохобот был. Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
помню, він на виборах Президента топив за Мураєва
Казарин ? Прожженный порохобот был. Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках. ====== закушуй, мова про Шарія чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?