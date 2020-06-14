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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6319632063216322
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:31

  flyman написав:закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?

Методички, шланги.
Как говорил совсем не украинец М. Жванецкий "тщательнее нужно, тщательнее", господа порохоботы.
Бутусовское вранье кроме вас мало кто ест
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:00

  shapo написав:
  flyman написав:закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?

Методички, шланги.
Как говорил совсем не украинец М. Жванецкий "тщательнее нужно, тщательнее", господа порохоботы.
Бутусовское вранье кроме вас мало кто ест

Ого, уже и flyman теперь порохобот.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:21

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
возьмём ни штаты, ни европу.
возьмём небольшой городок в 30км от киева.
так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.
рабочие на небольших предприятиях получают меньше.
а так с работой......
но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.
но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.

Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).

И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.

Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.

Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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