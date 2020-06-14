Методички, шланги.
Как говорил совсем не украинец М. Жванецкий "тщательнее нужно, тщательнее", господа порохоботы.
Бутусовское вранье кроме вас мало кто ест
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:31
Методички, шланги.
Как говорил совсем не украинец М. Жванецкий "тщательнее нужно, тщательнее", господа порохоботы.
Бутусовское вранье кроме вас мало кто ест
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:00
Ого, уже и flyman теперь порохобот.
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:21
Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).
И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.
Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.
Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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