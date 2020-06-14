Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
помню, він на виборах Президента топив за Мураєва
Казарин ? Прожженный порохобот был. Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.
Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.
помню, він на виборах Президента топив за Мураєва
Казарин ? Прожженный порохобот был. Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках. ====== закушуй, мова про Шарія чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?
Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)? Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
возьмём ни штаты, ни европу. возьмём небольшой городок в 30км от киева. так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов. рабочие на небольших предприятиях получают меньше. а так с работой...... но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора. но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.
Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).
И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.
Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.
Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
flyman написав:закушуй, мова про Шарія чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?
Учи матчасть прежде чем что-то ляпать ))) Шарий на президентских топил за Вилкула в первом туре, а во втором за Зеленского, а Мураев не баллотировался. Помнит он как топил на президентских за Мураева, а что еще помнишь )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.