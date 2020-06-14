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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6319632063216322
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:30

  flyman написав:для порівняння УРСР та Україна


Как можно цитировать это убожество называемое экономистом?
Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости.
И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура".
Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность.
Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е.
Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:12

"В очередной раз исчез мой ответ на видео от канадского патриота[/quote]


У здешних модераторов прослеживается определенно майданно-порохоботская позиция.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30

  freeze написав:
  Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
Соцопрос в США
Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).


Да я думаю что и в странах противников США, подавляющие большинство населения тоже считает, что протесты оправданные, и топит за то чтобы таких протестов было больше.

Ну умеют же люди протестовать.
Цивилизация как никак.....

Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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  #<1 ... 6319632063216322
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