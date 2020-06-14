Как можно цитировать это убожество называемое экономистом?
Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости.
И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура".
Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность.
Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е.
Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке.