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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6319632063216322>
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:33

  flyman написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

помню, він на виборах Президента топив за Мураєва


Казарин ? :lol: :lol: :lol:
Прожженный порохобот был.
Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:51

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:В Украине чем дальше тем больше ж@па. Ахметов, если ему ничего не помешает, разрушит её полностью.
Коломойсько-Фірташо-Ахметови - будуть зявлятись і зникати..
А Україна - залишиться

залишиться то залишиться, но вот каково будет её состояние.....

для порівняння УРСР та Україна
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:08

quote="4991080:freeze"
==========
  flyman написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:У Шария-то российского паспорта полученного в 2014г в Крыму в отличие от них нет.

Зашквары П.Козарина не оправдывают Шария. Наверно у многих коллаборантов из дыныры тоже нет красной книжечки с птичкой-мутантом на обложке, но в конфликте Украина/Московия они явно на стороне врага. Такая же логика с Шарием. Этот тяжелый юнит информационной войны уже много раз показал на чьей он стороне.

помню, він на виборах Президента топив за Мураєва


Казарин ? :lol: :lol: :lol:
Прожженный порохобот был.
Но консерву вскрыли, говорят специально разжигал ненависть по заказу ФСБ, которая также специально не сдавала информацию о его некрасивых делишках.
======
закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:26


Зеленые перекрутили децентрализацию по своему (как и медреформу ранее), а потом всю рукотворную задницу на папередников свалят.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:31

  flyman написав:закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?

Методички, шланги.
Как говорил совсем не украинец М. Жванецкий "тщательнее нужно, тщательнее", господа порохоботы.
Бутусовское вранье кроме вас мало кто ест
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:00

  shapo написав:
  flyman написав:закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?

Методички, шланги.
Как говорил совсем не украинец М. Жванецкий "тщательнее нужно, тщательнее", господа порохоботы.
Бутусовское вранье кроме вас мало кто ест

Ого, уже и flyman теперь порохобот.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:21

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
возьмём ни штаты, ни европу.
возьмём небольшой городок в 30км от киева.
так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.
рабочие на небольших предприятиях получают меньше.
а так с работой......
но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.
но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.

Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).

И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.

Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.

Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:39

  flyman написав:закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?


Учи матчасть прежде чем что-то ляпать )))
Шарий на президентских топил за Вилкула в первом туре, а во втором за Зеленского, а Мураев не баллотировался.
Помнит он как топил на президентских за Мураева, а что еще помнишь )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:30

  flyman написав:для порівняння УРСР та Україна


Как можно цитировать это убожество называемое экономистом?
Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости.
И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура".
Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность.
Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е.
Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30

  freeze написав:
  Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
Соцопрос в США
Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).


Да я думаю что и в странах противников США, подавляющие большинство населения тоже считает, что протесты оправданные, и топит за то чтобы таких протестов было больше.

Ну умеют же люди протестовать.
Цивилизация как никак.....

Теперь уже точно не вернусь
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