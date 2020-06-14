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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6319632063216322
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:29

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
возьмём ни штаты, ни европу.
возьмём небольшой городок в 30км от киева.
так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.
рабочие на небольших предприятиях получают меньше.
а так с работой......
но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.
но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.
Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).
И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.
Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.
Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
1 Повністю погоджуюсь з тим що в 90-ті, бажання викарабкатись було і більшої кількості населення
Моє пояснення просте - дуже вже погано жили за Совка.а тому ,як тільки побачили що життя можна покращити самостійно і без партійних лозунгів - стали працювати над собою
2 Але разом з новими можливостями-виникли й нові проблеми.Найголовніша проблема це
Той хто починав свій бізнес-потрапляв в пастку часу
а - перших 10 років ,він жив гірше ніж такі самі як він(працюючі найманими) ,бо новоспечений підприємець отримував майже так само як і найнятий. але на відміну від найнятого -підприємець повинен був вкладатись у розвиток бізнесу
б - наступних 10 років , він жив так само як і найняті (заробляв більше,але все одно це ще повинен був вкладатись у розвиток
в - і тільки після 20 років зайняття бізнесом, підприємець починав жити краще(при чому чим далі -тим краще ) бо найнятий вже губив життєві сили і після 50-річчя починав працювати менш ефективно , в той час коли бізнес працював найефективніше.

От і виходить
Політики ,знаючи що на популістичні гасла відгукнеться більшість - тільки те й робили що ними розкидались і з кожним роком ці популістичні гасла повинні бути ще більш популістичними.
От і вийшло
Будуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:40

  freeze написав:
  flyman написав:закушуй, мова про Шарія
чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?


Учи матчасть прежде чем что-то ляпать )))
Шарий на президентских топил за Вилкула в первом туре, а во втором за Зеленского, а Мураев не баллотировался.
Помнит он как топил на президентских за Мураева, а что еще помнишь )))

він там довго мявся, як красна дєвіца на виданні, дєржал пауза, а потом розродився, а в сортах оппоблока не розбираюся, якщо цікаво, пошукай сам відосікі Шарія.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:43

  shapo написав:
  flyman написав:для порівняння УРСР та Україна


Как можно цитировать это убожество называемое экономистом?
Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости.
И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура".
Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность.
Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е.
Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке.

а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?
давай градацію.
Чи всі авно, шапо - д"Артарьян?
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