1 Повністю погоджуюсь з тим що в 90-ті, бажання викарабкатись було і більшої кількості населенняStarikan написав:Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).19yuriy91 написав:возьмём ни штаты, ни европу.
возьмём небольшой городок в 30км от киева.
так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.
рабочие на небольших предприятиях получают меньше.
а так с работой......
но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.
Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.
но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.
И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.
Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.
Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
Моє пояснення просте - дуже вже погано жили за Совка.а тому ,як тільки побачили що життя можна покращити самостійно і без партійних лозунгів - стали працювати над собою
2 Але разом з новими можливостями-виникли й нові проблеми.Найголовніша проблема це
Той хто починав свій бізнес-потрапляв в пастку часу
а - перших 10 років ,він жив гірше ніж такі самі як він(працюючі найманими) ,бо новоспечений підприємець отримував майже так само як і найнятий. але на відміну від найнятого -підприємець повинен був вкладатись у розвиток бізнесу
б - наступних 10 років , він жив так само як і найняті (заробляв більше,але все одно це ще повинен був вкладатись у розвиток
в - і тільки після 20 років зайняття бізнесом, підприємець починав жити краще(при чому чим далі -тим краще ) бо найнятий вже губив життєві сили і після 50-річчя починав працювати менш ефективно , в той час коли бізнес працював найефективніше.
От і виходить
Політики ,знаючи що на популістичні гасла відгукнеться більшість - тільки те й робили що ними розкидались і з кожним роком ці популістичні гасла повинні бути ще більш популістичними.
От і вийшло
Будуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба)