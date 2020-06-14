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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6319632063216322 Додано: Пон 15 чер, 2020 14:29 Starikan написав: 19yuriy91 написав: Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)?Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. возьмём ни штаты, ни европу.

возьмём небольшой городок в 30км от киева.

так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.

рабочие на небольших предприятиях получают меньше.

а так с работой......

но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.

Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.

но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны. возьмём ни штаты, ни европу.возьмём небольшой городок в 30км от киева.так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов.рабочие на небольших предприятиях получают меньше.а так с работой......но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу.- это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора.но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны. Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).

И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.

Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.

Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах). Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы).И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь.Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью.Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах). 1 Повністю погоджуюсь з тим що в 90-ті, бажання викарабкатись було і більшої кількості населення

Моє пояснення просте - дуже вже погано жили за Совка.а тому ,як тільки побачили що життя можна покращити самостійно і без партійних лозунгів - стали працювати над собою

2 Але разом з новими можливостями-виникли й нові проблеми.Найголовніша проблема це

Той хто починав свій бізнес-потрапляв в пастку часу

а - перших 10 років ,він жив гірше ніж такі самі як він(працюючі найманими) ,бо новоспечений підприємець отримував майже так само як і найнятий. але на відміну від найнятого -підприємець повинен був вкладатись у розвиток бізнесу

б - наступних 10 років , він жив так само як і найняті (заробляв більше,але все одно це ще повинен був вкладатись у розвиток

в - і тільки після 20 років зайняття бізнесом, підприємець починав жити краще(при чому чим далі -тим краще ) бо найнятий вже губив життєві сили і після 50-річчя починав працювати менш ефективно , в той час коли бізнес працював найефективніше.



От і виходить

Політики ,знаючи що на популістичні гасла відгукнеться більшість - тільки те й робили що ними розкидались і з кожним роком ці популістичні гасла повинні бути ще більш популістичними.

От і вийшло

Будуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба) 1 Повністю погоджуюсь з тим що в 90-ті, бажання викарабкатись було і більшої кількості населенняМоє пояснення просте - дуже вже погано жили за Совка.а тому ,як тільки побачили що життя можна покращити самостійно і без партійних лозунгів - стали працювати над собою2 Але разом з новими можливостями-виникли й нові проблеми.Найголовніша проблема цеТой хто починав свій бізнес-потрапляв в пастку часу,він жив гірше ніж такі самі як він(працюючі найманими) ,бо новоспечений підприємець отримував майже так само як і найнятий. але на відміну від найнятого -підприємець повинен був вкладатись у розвиток бізнесу, він жив так само як і найняті (заробляв більше,але все одно це ще повинен був вкладатись у розвиток, підприємець починав жити краще(при чому чим далі -тим краще ) бо найнятий вже губив життєві сили і після 50-річчя починав працювати менш ефективно , в той час коли бізнес працював найефективніше.От і виходитьПолітики ,знаючи що на популістичні гасла відгукнеться більшість - тільки те й робили що ними розкидались і з кожним роком ці популістичні гасла повинні бути ще більш популістичними.От і вийшлоБудуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23072 З нами з: 15.01.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 2350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 14:40 freeze написав: flyman написав: закушуй, мова про Шарія

чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці? закушуй, мова про Шаріячи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?



Учи матчасть прежде чем что-то ляпать )))

Шарий на президентских топил за Вилкула в первом туре, а во втором за Зеленского, а Мураев не баллотировался.

Помнит он как топил на президентских за Мураева, а что еще помнишь ))) Учи матчасть прежде чем что-то ляпать )))Шарий на президентских топил за Вилкула в первом туре, а во втором за Зеленского, а Мураев не баллотировался.Помнит он как топил на президентских за Мураева, а что еще помнишь )))

він там довго мявся, як красна дєвіца на виданні, дєржал пауза, а потом розродився, а в сортах оппоблока не розбираюся, якщо цікаво, пошукай сам відосікі Шарія. він там довго мявся, як красна дєвіца на виданні, дєржал пауза, а потом розродився, а в сортах оппоблока не розбираюся, якщо цікаво, пошукай сам відосікі Шарія. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19747 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 14:43 shapo написав: flyman написав: для порівняння УРСР та Україна

для порівняння УРСР та Україна



Как можно цитировать это убожество называемое экономистом?

Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости.

И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура".

Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность.

Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е.

Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке. Как можно цитировать это убожество называемое экономистом?Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости.И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура".Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность.Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е.Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке.

а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?

давай градацію.

Чи всі авно, шапо - д"Артарьян? а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?давай градацію.Чи всі авно, шапо - д"Артарьян? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19747 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 15:15 " От і вийшло

Будуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба)"



Будивельник

Вы сузили социализм до ... непонятно)) чего.

Ещё и прифантазировав оному критерий явно не социалистический.



Зачем придумывать своё?

Если есть чёткие, пускай и теоретические, но чётко обозначенные критерии.

В том числе и *каждому по труду*, а не "працювати не треба*.



И уж что-что, но тот же совок (якобы социалистический) эксплуатировал и заставлял вкалывать похлеще любого рынка и капиталиста.



Вы зачем-то банальный популизм, который присущ самым разным общественным отношениям, выставляете критерием социализма.

Дался он Вам...



Кстати, Вы убедительно показали определяющую роль власть имущих.

Добавлю разве что - побеждать с помощью популизма они побеждали, но реализация обещанного отнюдь не была обязательной.

То есть популизм является не более,чем инструментом, а не определяющей силой.



З.Ы.Создали бы власть имущие условия ... работяге и, глядишь, он бы откладывал в фонде в акциях, а не проедал всё заработанное.

И был бы результат - общий рост капитала через инвестиции в акции компаний и частный рост благосостояния вкладчика.

Но условий не создали...

Поэтому результат закономерный.

Но ответственность на работягу))

За то, что управленцы не выполнили качественно свои функции, имея в своих ручонках инструменты управления.



Корень проблем в том, что не созданы основные условия качественных рыночных отношений...

Что является прямой функциональной обязанностью власть имущих.

Они создают их лишь под себя лично. detroytred

Повідомлень: 23091 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 15:53 detroytred написав: И уж что-что, но тот же совок (якобы социалистический) эксплуатировал и заставлял вкалывать похлеще любого рынка и капиталиста. И уж что-что, но тот же совок (якобы социалистический) эксплуатировал и заставлял вкалывать похлеще любого рынка и капиталиста. Я ж писав - частіше мене вдумчиво читайте - отримаєте краще уявлення не про книжкові данні-а про реалії життя

1 Совок в СРСР був чудовим експлуататором...і базувалось це як на каральній психіатрії так і на банальній міліції+...всі засоби виробництва були в руках у совка.

2 Як тільки засоби виробництва-потрапили до рук простого народу... так відразу виявилось ,що найбільшим експлуататором цього народу (для кожної окремої одиниці - є той самий народ)

Грубо - найбільшим експлуататором мене - є я.

Але з іншого боку

Якщо я себе експлуатую - я відповідаю за свої досягнення(втрати).

3 Ви пробуєте обєднати необєднувальне

Совок з його сильними/слабкими сторонами - вже пішов

Але ви постійно наголошуєте,що відрижка совка(централізоване керування) має щось зробити для покращення життя...простого куркуля а-ля я, чи люмпена-а-ля субсидник.

detroytred написав: Создали бы власть имущие условия ... работяге и, глядишь, он бы откладывал в фонде в акциях, а не проедал всё заработанное. Создали бы власть имущие условия ... работяге и, глядишь, он бы откладывал в фонде в акциях, а не проедал всё заработанное. Прикольно

Тобто буржуа - повинен сам собі створювати умови

А влада ,за гроші отримані від буржуа - повинна створювати умови не буржуа,а роботягам????

І що Ви збираєтесь будувати?

Капіталізм - де буржуа свої зароблені гроші вкладають в розвиток свого бізнесу?

Чи соціалізм - де для найнятого робітника створені умови по яким йому краще не в себе вкладати а в акції?

detroytred написав: Корень проблем в том, что не созданы основные условия качественных рыночных отношений...

Что является прямой функциональной обязанностью власть имущих.

Они создают их лишь под себя лично. Корень проблем в том, что не созданы основные условия качественных рыночных отношений...Что является прямой функциональной обязанностью власть имущих.Они создают их лишь под себя лично. Корінь проблеми

Поки не створені умови ,щоб

а - 70% платили податки ,

б - 28% утримували себе самі

в - 2 % були отримувачами субсидій

До того часу , ніяка допомога слабким не спрацює-по тій банальній причині,що 1 сильний не захоче утримувати 4 слабких...йому достатньо перетворитись в середнього з доходом в 1,1( і він буде жити краще) ніж бути сильним з доходом в 4 з яких 3,2 треба роздати. Я ж писав - частіше мене вдумчиво читайте - отримаєте краще уявлення не про книжкові данні-а про реалії життя1 Совок в СРСР був чудовим експлуататором...і базувалось це як на каральній психіатрії так і на банальній міліції+...всі засоби виробництва були в руках у совка.2 Як тільки засоби виробництва-потрапили до рук простого народу... так відразу виявилось ,що найбільшим експлуататором цього народу (для кожної окремої одиниці - є той самий народ)Грубо - найбільшим експлуататором мене - є я.Але з іншого бокуЯкщо я себе експлуатую - я відповідаю за свої досягнення(втрати).3 Ви пробуєте обєднати необєднувальнеСовок з його сильними/слабкими сторонами - вже пішовАле ви постійно наголошуєте,що відрижка совка(централізоване керування) має щось зробити для покращення життя...простого куркуля а-ля я, чи люмпена-а-ля субсидник.ПрикольноТобто буржуа - повинен сам собі створювати умовиА влада ,за гроші отримані від буржуа - повинна створювати умови не буржуа,а роботягам????І що Ви збираєтесь будувати?Капіталізм - де буржуа свої зароблені гроші вкладають в розвиток свого бізнесу?Чи соціалізм - де для найнятого робітника створені умови по яким йому краще не в себе вкладати а в акції?Корінь проблемиПоки не створені умови ,щоба - 70% платили податки ,б - 28% утримували себе самів - 2 % були отримувачами субсидійДо того часу , ніяка допомога слабким не спрацює-по тій банальній причині,що 1 сильний не захоче утримувати 4 слабких...йому достатньо перетворитись в середнього з доходом в 1,1( і він буде жити краще) ніж бути сильним з доходом в 4 з яких 3,2 треба роздати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23072 З нами з: 15.01.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 2350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 16:14 Faceless

Модератор Повідомлень: 27355 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1164 раз. Подякували: 6518 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 16:16 flyman написав: а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?

давай градацію.

Чи всі авно, шапо - д"Артарьян? а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?давай градацію.Чи всі авно, шапо - д"Артарьян?



https://youtu.be/vtK7Sne-3KI

вот здравомыслящий хлопец и моё мнение по многим вопросам с ним совпадает вот здравомыслящий хлопец и моё мнение по многим вопросам с ним совпадает Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3644 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6319632063216322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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