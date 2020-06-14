Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Вы думаете, кассиры и продавцы в небольших американских продмагах живут лучше (с учетом стоимости тамошней жизни)? Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить.
возьмём ни штаты, ни европу. возьмём небольшой городок в 30км от киева. так тут продавец, некоторых сетевых и нет, продмагазов, по здешним меркам, довольно высокооплачиваемая работа - до 10тгр. приезжают работать ими даже с других регионов. рабочие на небольших предприятиях получают меньше. а так с работой...... но, где-то здесь приводился пример продавца в сетевом продмаге в польше, с з/п, арендой, ценой еды. и явно преимущество не в нашу пользу. Если человек неспособен ни на что большее - он так и будет жить. - это , конечно хорошо, что вы из учёной среды, без юмора. но большинство людей живёт "обычной, средней" жизнью +- и именно по уровню их жизни судят о развитии страны.
Это именно то, о чем постоянно пишет будивельник: "люди живут обычной средней жизнью", не пытаясь выйти за ее рамки (кроме, конечно, гастарбайтеров). Причем мне кажется, что в 90-х народ крутился и стремился заработать гораздо более активно, чем сейчас. Я, кстати, тоже (с поправкой на специфику моей основной работы). И я же не призываю всех стать научными работниками, тем более, что для того, чтобы при этом получать хотя бы 10т чистыми (или получить работу в эвропах/штатах), нужно пройти достаточно длинный путь. Знал паренька, который лет до 27 практически бездельничал, подрабатывал игрой на гитаре в переходах, а так мамаша подкармливала. Не имел высшего образования и каких-то особых способностей, кроме некоторых музыкальных. Потом остепенился, пошел на курсы и стал айтишником, сходу начал получать $750, завел семью. Ладно айтишники, но вы же не будете утверждать, что сейчас не востребованы рабочие специальности (и не обязательно на заводах).
1 Повністю погоджуюсь з тим що в 90-ті, бажання викарабкатись було і більшої кількості населення Моє пояснення просте - дуже вже погано жили за Совка.а тому ,як тільки побачили що життя можна покращити самостійно і без партійних лозунгів - стали працювати над собою 2 Але разом з новими можливостями-виникли й нові проблеми.Найголовніша проблема це Той хто починав свій бізнес-потрапляв в пастку часу а - перших 10 років ,він жив гірше ніж такі самі як він(працюючі найманими) ,бо новоспечений підприємець отримував майже так само як і найнятий. але на відміну від найнятого -підприємець повинен був вкладатись у розвиток бізнесу б - наступних 10 років , він жив так само як і найняті (заробляв більше,але все одно це ще повинен був вкладатись у розвиток в - і тільки після 20 років зайняття бізнесом, підприємець починав жити краще(при чому чим далі -тим краще ) бо найнятий вже губив життєві сили і після 50-річчя починав працювати менш ефективно , в той час коли бізнес працював найефективніше.
От і виходить Політики ,знаючи що на популістичні гасла відгукнеться більшість - тільки те й робили що ними розкидались і з кожним роком ці популістичні гасла повинні бути ще більш популістичними. От і вийшло Будуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба)
flyman написав:закушуй, мова про Шарія чи ти як шапо, під шланга косиш, тепер така настанова в методичці?
Учи матчасть прежде чем что-то ляпать ))) Шарий на президентских топил за Вилкула в первом туре, а во втором за Зеленского, а Мураев не баллотировался. Помнит он как топил на президентских за Мураева, а что еще помнишь )))
він там довго мявся, як красна дєвіца на виданні, дєржал пауза, а потом розродився, а в сортах оппоблока не розбираюся, якщо цікаво, пошукай сам відосікі Шарія.
Как можно цитировать это убожество называемое экономистом? Ведь начиная с того что методики подсчета детской смертности в 1980г в СССР и капстранах были разные показатель это комплексный и роль медицины в нем не очень велика чтобы судить о степени ее отсталости. И оказывается, что уменьшение рождаемости в Украине это признак приближения к европе.Население за 30 лет сократилось на 20 млн и это прекрасно, дети рождаются больными от больных матерей, но умирают не сразу поэтому "ура". Эпидемии про которые в клятом совке давно забыли гуляют по европейской Украине ,но это к уровню медицины не относится иначе нужно будет спросить с Супрун за ее деятельность. Этот "экономист" даже не знает что Управление было не при ЦК, а при Совмине, и называлось 4-е Управление Минздрава, а не 5-е. Кстати, лечили там неважно,по крайней мере в Казахстане т.к. врачи были блатные,да и боялись навредить совершив ошибку . Вот с интерьером и питанием там было все в порядке.
а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій? давай градацію. Чи всі авно, шапо - д"Артарьян?
" От і вийшло Будуємо капіталізм (кожен сам відповідає за свої досягнення)- а в зомбоящику заклики до соціалізму(виберіть мене і я вам все дам.а вам працювати не треба)"
Будивельник Вы сузили социализм до ... непонятно)) чего. Ещё и прифантазировав оному критерий явно не социалистический.
Зачем придумывать своё? Если есть чёткие, пускай и теоретические, но чётко обозначенные критерии. В том числе и *каждому по труду*, а не "працювати не треба*.
И уж что-что, но тот же совок (якобы социалистический) эксплуатировал и заставлял вкалывать похлеще любого рынка и капиталиста.
Вы зачем-то банальный популизм, который присущ самым разным общественным отношениям, выставляете критерием социализма. Дался он Вам...
Кстати, Вы убедительно показали определяющую роль власть имущих. Добавлю разве что - побеждать с помощью популизма они побеждали, но реализация обещанного отнюдь не была обязательной. То есть популизм является не более,чем инструментом, а не определяющей силой.
З.Ы.Создали бы власть имущие условия ... работяге и, глядишь, он бы откладывал в фонде в акциях, а не проедал всё заработанное. И был бы результат - общий рост капитала через инвестиции в акции компаний и частный рост благосостояния вкладчика. Но условий не создали... Поэтому результат закономерный. Но ответственность на работягу)) За то, что управленцы не выполнили качественно свои функции, имея в своих ручонках инструменты управления.
Корень проблем в том, что не созданы основные условия качественных рыночных отношений... Что является прямой функциональной обязанностью власть имущих. Они создают их лишь под себя лично.
detroytred написав:И уж что-что, но тот же совок (якобы социалистический) эксплуатировал и заставлял вкалывать похлеще любого рынка и капиталиста.
Я ж писав - частіше мене вдумчиво читайте - отримаєте краще уявлення не про книжкові данні-а про реалії життя 1 Совок в СРСР був чудовим експлуататором...і базувалось це як на каральній психіатрії так і на банальній міліції+...всі засоби виробництва були в руках у совка. 2 Як тільки засоби виробництва-потрапили до рук простого народу... так відразу виявилось ,що найбільшим експлуататором цього народу (для кожної окремої одиниці - є той самий народ) Грубо - найбільшим експлуататором мене - є я. Але з іншого боку Якщо я себе експлуатую - я відповідаю за свої досягнення(втрати). 3 Ви пробуєте обєднати необєднувальне Совок з його сильними/слабкими сторонами - вже пішов Але ви постійно наголошуєте,що відрижка совка(централізоване керування) має щось зробити для покращення життя...простого куркуля а-ля я, чи люмпена-а-ля субсидник.
detroytred написав:Создали бы власть имущие условия ... работяге и, глядишь, он бы откладывал в фонде в акциях, а не проедал всё заработанное.
Прикольно Тобто буржуа - повинен сам собі створювати умови А влада ,за гроші отримані від буржуа - повинна створювати умови не буржуа,а роботягам???? І що Ви збираєтесь будувати? Капіталізм - де буржуа свої зароблені гроші вкладають в розвиток свого бізнесу? Чи соціалізм - де для найнятого робітника створені умови по яким йому краще не в себе вкладати а в акції?
detroytred написав:Корень проблем в том, что не созданы основные условия качественных рыночных отношений... Что является прямой функциональной обязанностью власть имущих. Они создают их лишь под себя лично.
Корінь проблеми Поки не створені умови ,щоб а - 70% платили податки , б - 28% утримували себе самі в - 2 % були отримувачами субсидій До того часу , ніяка допомога слабким не спрацює-по тій банальній причині,що 1 сильний не захоче утримувати 4 слабких...йому достатньо перетворитись в середнього з доходом в 1,1( і він буде жити краще) ніж бути сильним з доходом в 4 з яких 3,2 треба роздати.