1 Будь яка заявка
Виберіть мене і я відберу в олігархів і роздам народу...
дорівнює Виберіть мене і можете не працювати ....
Це звичайно брехня,але для вихованих за совка-це працює.
2 Щоб не придумувати велосипеда
США - країна з накраще розвинутими правилами і з морем економічних свобод+ сотні років демократичних режимів...
І що ?
Чому за 200 років після відміни рабства і 60 років після відміни сегрегаційних законів - чорношкірі вважають що їх пригнічують?
Що заважало їм стати повноцінними членами суспільства(за виключенням власної ліні і голосування за політиків.які розповідали що їх пригноблюють?)
Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?
Тому
Перше - раб захищається від примусового визволення, бо вважає що його приведуть у ще більше рабство
Друге - совок боїться прийняти рішення,бо твердо переконаний, що рішення прийняті іншими -будуть кращими ніж рішення які він сам прийме для себе.
Третє - є правило розвитку(будь чого , бізнесу/культури/спорту )
Поки не розвинуті базові показники - нема чого розвивати похідні від базових
Четверте -Поки в бізнесі ( в активному вигляді) зайнято менше 10% населення - до того часу похідні від бізнесу(акції,покращення життя субсидантів і так далі) - розвивати не можна, бо не може 10% активних забезпечити себе+свої сімї і при цьому створити нормальні умови проживання для 90% від них залежних.
Пяте - будь які програми стимулювання-тому й називаються стимулювальними- що допомагають почати слабшим...але за рахунок ресурсів забраних у сильніших....
То поки 5% населення України живе так як 40% населення Європи - то не можна тормозити розвиток цих 5% ...бо забрані в них ресурси ніяк не допоможуть покращити життя 95%...але при цьому затормозять створення нових бізнесів
Шосте - за рахунок того ,що мої діти отримують бізнес ,вже на стадії коли вони розвиваючи цей бізнес - живуть краще ніж наймані - можливо це буде спонукати більшу кількість населення.забути про своє сьогодні і почати думати про завтра своїх дітей(тобто вони свідомо покладуть своїх 20 років коли їм прийдеться працювати більше а витрачати на себе менше ніж найманим )але після цього ці новостворені бізнесмени зможуть
а - ще років з 30 жити краще і не думати про розмір пенсії
б - їх діти почнуть з сходинки .коли вони зможуть працюючи більше від найманих - витрачати стільки ж скільки й наймані...щоб вже їх діти жили ще краще.