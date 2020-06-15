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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6320632163226323 Додано: Пон 15 чер, 2020 17:29 detroytred написав: лучше б ответили, где Вы " працювати не треба" взяли к социализму. лучше б ответили, где Вы " працювати не треба" взяли к социализму. 1 Будь яка заявка

Виберіть мене і я відберу в олігархів і роздам народу...

дорівнює Виберіть мене і можете не працювати ....

Це звичайно брехня,але для вихованих за совка-це працює.

2 Щоб не придумувати велосипеда

США - країна з накраще розвинутими правилами і з морем економічних свобод+ сотні років демократичних режимів...

І що ?

Чому за 200 років після відміни рабства і 60 років після відміни сегрегаційних законів - чорношкірі вважають що їх пригнічують?

Що заважало їм стати повноцінними членами суспільства(за виключенням власної ліні і голосування за політиків.які розповідали що їх пригноблюють?)

Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?



Тому

Перше - раб захищається від примусового визволення, бо вважає що його приведуть у ще більше рабство

Друге - совок боїться прийняти рішення,бо твердо переконаний, що рішення прийняті іншими -будуть кращими ніж рішення які він сам прийме для себе.

Третє - є правило розвитку(будь чого , бізнесу/культури/спорту )

Поки не розвинуті базові показники - нема чого розвивати похідні від базових

Четверте -Поки в бізнесі ( в активному вигляді) зайнято менше 10% населення - до того часу похідні від бізнесу(акції,покращення життя субсидантів і так далі) - розвивати не можна, бо не може 10% активних забезпечити себе+свої сімї і при цьому створити нормальні умови проживання для 90% від них залежних.

Пяте - будь які програми стимулювання-тому й називаються стимулювальними- що допомагають почати слабшим...але за рахунок ресурсів забраних у сильніших....

То поки 5% населення України живе так як 40% населення Європи - то не можна тормозити розвиток цих 5% ...бо забрані в них ресурси ніяк не допоможуть покращити життя 95%...але при цьому затормозять створення нових бізнесів

Шосте - за рахунок того ,що мої діти отримують бізнес ,вже на стадії коли вони розвиваючи цей бізнес - живуть краще ніж наймані - можливо це буде спонукати більшу кількість населення.забути про своє сьогодні і почати думати про завтра своїх дітей(тобто вони свідомо покладуть своїх 20 років коли їм прийдеться працювати більше а витрачати на себе менше ніж найманим )але після цього ці новостворені бізнесмени зможуть

а - ще років з 30 жити краще і не думати про розмір пенсії

б - їх діти почнуть з сходинки .коли вони зможуть працюючи більше від найманих - витрачати стільки ж скільки й наймані...щоб вже їх діти жили ще краще. 1 Будь яка заявкадорівнює Виберіть мене і можете не працювати ....Це звичайно брехня,але для вихованих за совка-це працює.2 Щоб не придумувати велосипедаСША - країна з накраще розвинутими правилами і з морем економічних свобод+ сотні років демократичних режимів...І що ?Чому за 200 років після відміни рабства і 60 років після відміни сегрегаційних законів - чорношкірі вважають що їх пригнічують?Що заважало їм стати повноцінними членами суспільства(за виключенням власної ліні і голосування за політиків.які розповідали що їх пригноблюють?)Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?Томувід примусового визволення, бо вважає що його приведуть у ще більше рабствоприйняти рішення,бо твердо переконаний, що рішення прийняті іншими -будуть кращими ніж рішення які він сам прийме для себе.(будь чого , бізнесу/культури/спорту )Поки не розвинуті базові показники - нема чого розвивати похідні від базових( в активному вигляді) зайнято менше 10% населення - до того часу похідні від бізнесу(акції,покращення життя субсидантів і так далі) - розвивати не можна, бо не може 10% активних забезпечити себе+свої сімї і при цьому створити нормальні умови проживання для 90% від них залежних.-тому й називаються стимулювальними- що допомагають почати слабшим...але за рахунок ресурсів забраних у сильніших....То поки 5% населення України живе так як 40% населення Європи - то не можна тормозити розвиток цих 5% ...бо забрані в них ресурси ніяк не допоможуть покращити життя 95%...але при цьому затормозять створення нових бізнесів,що мої діти отримують бізнес ,вже на стадії коли вони розвиваючи цей бізнес - живуть краще ніж наймані - можливо це буде спонукати більшу кількість населення.забути про своє сьогодні і почати думати про завтра своїх дітей(тобто вони свідомо покладуть своїх 20 років коли їм прийдеться працювати більше а витрачати на себе менше ніж найманим )але після цього ці новостворені бізнесмени зможутьа - ще років з 30 жити краще і не думати про розмір пенсіїб - їх діти почнуть з сходинки .коли вони зможуть працюючи більше від найманих - витрачати стільки ж скільки й наймані...щоб вже їх діти жили ще краще. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23074 З нами з: 15.01.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 2350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6320632163226323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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