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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6320632163226323
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:29

  detroytred написав:лучше б ответили, где Вы " працювати не треба" взяли к социализму.
1 Будь яка заявка
Виберіть мене і я відберу в олігархів і роздам народу...
дорівнює Виберіть мене і можете не працювати ....
Це звичайно брехня,але для вихованих за совка-це працює.
2 Щоб не придумувати велосипеда
США - країна з накраще розвинутими правилами і з морем економічних свобод+ сотні років демократичних режимів...
І що ?
Чому за 200 років після відміни рабства і 60 років після відміни сегрегаційних законів - чорношкірі вважають що їх пригнічують?
Що заважало їм стати повноцінними членами суспільства(за виключенням власної ліні і голосування за політиків.які розповідали що їх пригноблюють?)
Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?

Тому
Перше - раб захищається від примусового визволення, бо вважає що його приведуть у ще більше рабство
Друге - совок боїться прийняти рішення,бо твердо переконаний, що рішення прийняті іншими -будуть кращими ніж рішення які він сам прийме для себе.
Третє - є правило розвитку(будь чого , бізнесу/культури/спорту )
Поки не розвинуті базові показники - нема чого розвивати похідні від базових
Четверте -Поки в бізнесі ( в активному вигляді) зайнято менше 10% населення - до того часу похідні від бізнесу(акції,покращення життя субсидантів і так далі) - розвивати не можна, бо не може 10% активних забезпечити себе+свої сімї і при цьому створити нормальні умови проживання для 90% від них залежних.
Пяте - будь які програми стимулювання-тому й називаються стимулювальними- що допомагають почати слабшим...але за рахунок ресурсів забраних у сильніших....
То поки 5% населення України живе так як 40% населення Європи - то не можна тормозити розвиток цих 5% ...бо забрані в них ресурси ніяк не допоможуть покращити життя 95%...але при цьому затормозять створення нових бізнесів
Шосте - за рахунок того ,що мої діти отримують бізнес ,вже на стадії коли вони розвиваючи цей бізнес - живуть краще ніж наймані - можливо це буде спонукати більшу кількість населення.забути про своє сьогодні і почати думати про завтра своїх дітей(тобто вони свідомо покладуть своїх 20 років коли їм прийдеться працювати більше а витрачати на себе менше ніж найманим )але після цього ці новостворені бізнесмени зможуть
а - ще років з 30 жити краще і не думати про розмір пенсії
б - їх діти почнуть з сходинки .коли вони зможуть працюючи більше від найманих - витрачати стільки ж скільки й наймані...щоб вже їх діти жили ще краще.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:20

Будивельник
То есть Вы выдумали свою трактовку.
Точнее прифантазировали - приписали своё продолжение , что можно не працювати.

С таким же успехом можно приписывать что-угодно к чему-угодно.

Но зачем приписывать, если однозначно определено -- "по труду". Т.е. работать нужно и получать по труду и не более.

К тому же, если в современной Украине отберу у олигархов ещё звучало, то раздам - редкость.
Деолигархизация и демонополизация - это одно, а раздать и поделить среди пересичных - это другое.
Разбивка " Стандарт Ойл" закончилась на первом.

"Бери лопату и копай" - не выход для рынка, исчерпавшему рост в данных условиях.
У нас проблема не то что с активным ростом капитала, а с банальным его накоплением. Не могут регуляторы обеспечить.


Программа стимулирования Косюка явно не подходит под Ваше однозначное - за рахунок сильниших))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:38

Ітогі подвєдьом. 2020-06-15

Ітогі подвєдьом. 2020-06-15

1) Украинская экономика в этом году может упасть на 8% - прогноз Кабмина
Об этом говорится в обновленной Программе действий правительства.

Мой прогноз - 10%, не меньше
Коронавирус помноженный на недолугі действия правительства.

2) Избрание меры пресечения Стерненко: под суд свезли полицию и Нацгвардию (видео)

Суд над Стерненко: активисты выгнали сторонников Шария (видео)
Как передает корреспондент УНИАН, группе поддержки Стерненко удалось прогнать с десяток молодчиков, на вид которым 15-18 лет.

"Честный" Шарик бессовестно использует подростков

Суд над Стерненко - полиция порвала одежду и поцарапала лицо нардепу Лозинскому (фото)

Суд на Стерненко: правоохранители задержали пятерых человек (фото)
Жарковато сегодня в Киеве, во всех смыслах

Как в РФ или Беларуси: на участника акции в поддержку Стерненка составили протокол по несуществующей в Украине статье
Активисту инкриминируют участие в несанкционированном митинге
...
Понятие "санкционированный митинг" существует в России и Беларуси, где действует разрешительная система проведения массовых мероприятий.

Ай-ай-ай, кто же так прокололся в полиции ?

Под Кабмином протестовали инвесторы жилых комплексов: пострадали двое правоохранителей (фото)
Одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой.

3) Дубинский предложил продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам
Кто там ожидает ипотеку по 10% ? Ждите дальше

Суверенная экономика Слуг народа: деньги МВФ получили, можно творить что попало?
Деньги МВФ пришли и украинская власть может позволить себе говорить то, что думает. А думают они о том, что не будут выполнять взятые на себя обязательства.

4) Нардеп заявляет, что Комарницкий и Тищенко вывели из-под ареста и украли недвижимость на миллионы гривень

5) В Украине с 2021 года может заработать накопительная пенсионная система
Судя по сообщениям, это будет скрытое поднятие отчислений в ПФУ, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Что не является сутью накопительной системы

В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы
В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

Ложь, трындёж и провокация

6) Тимошенко поддержит радикала Ляшко на довыборах в Раду
Милые бранились - только тешились :)

7) В Украине вводят "налог на болванки": смартфоны и компьютеры подорожают
Сбор не будет введен, пока представители правообладателей не договорятся с представителями импортеров

В Украине почти на 5% могут подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и офисная бумага из-за нового сбора за частное копирование.

Точная копия закона из РФ. де***

8) Коронавирус. Зеленский поручил Криклию закупить поезда с хорошей вентиляцией
Это совершенно не уровень президента давать такие поручения
"а то мы так и до мышей дотрахаемся..." (с) анекдот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:39

  detroytred написав:То есть Вы выдумали свою трактовку.
Я розумію ,що для Вас-думка людини яка 27 років в бізнесі і чогось досягла - не має ваги.
Ба більше - для вас досягнення яке не вкладається в опис якогось економіста-не досягнення...
Але це ж ваша проблема.а не проблема того .хто реально чогось досяг.

В мене є ще одне порівняння.яке не існує в жодній з праць ,жодного економіста..але це ж не говорить що воно хибне.
Отже
Уявимо потяг , де паровоз тягне вагончики з сибіру до Чорного моря
Обєм вугілля, яке використовується в топці паровоза і при обігріві вагоні - зафіксоване.
Температура у вагонах низька,але жити так-сяк можна.
Паралельно з нашим потягом-йдуть інші потяги ,при чому всі йдуть до одніє ї і тієї ж станції,де можна запастись паливом.

Моя пропозиція-все паливо в топку паровоза,бо
а - чим швидше дістанемось станції з запасами палива,тим більше завантажимо
б - чим ближче до Чорного моря - тим менше можна витрачати на обігрів вагонів
Ваша пропозиція
а - забираємо паливо з паровоза і піднімаємо температуру до комфортної у вагонах
б - те що до місця поповнення запасів приїдемо останні і нічого не отримаємо+ те що зупинимось в зоні низьких температур і всі все одно замерзнуть - вас не цікавить ,бо ви постійно будете кивати на ті потяги ,які вже дістались до поповнення палива,поповнили його і піднявши температуру у вагонах(+доїхавши до більш комфортних температур ) можуть менше витрачати на підтримку температури у вагонах і все швидше і швидше їдуть в сторону моря.

На виході
Скориставшись вашою пропозицією - всі замерзнуть ,в той час коли ті хто скористається моєю - трохи померзнуть (хтось не доживе) але вкінці доїдуть до курорту і будуть лежати і їсти банани ...
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:54

Будивельник
2*2=4
И никакие хоть 1000 лет в бизнесе не являются аргументом для того, чтобы увидеть факт того, что приписывание +3 к имеющимся 4 и вывод = 7 является приписыванием и не более.

По сути:
я Вам говорю об ином.
О том, что топлива хватает. Даже с избытком. Потому что это капитализм...
Для него важнее наличие условий для роста имеющегося капитала.
Условий.
А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее.
Главное условия.
Вы это почему-то игнорируете.

У Вас пенсы и Ко отбирают топливо))
В то время, как стимулируется Косюк и Вы ... не развиваетесь дальше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:55

  budivelnik написав:Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?

Так можно провести и в Украине аналогию.

Выбрали еврея Зеленского, но в Украине - антисемитизм

При этом, Порошенко приписывали фамилию Вальцман, а уж как склоняли Гройсмана во всех падежах, мол, жиды захватили власть.

И зачастую это одно и те же люди утверждали о том, что в Украине процветает антисемитизм, и о том, что в Украине жиды захватили власть :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:01

  detroytred написав:А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее.
Главное условия.
Вы это почему-то игнорируете.
1 Про олігархів-Ви і ваші прихильники заявляють що їм грошей давати не можна.
2 Про підприємців я кажу - в Україні всього 2 млн - де інші?

Тому
Ви заявляєте що грошей валом
Я заявляю що наявність бананів в Африці-не говорить про достатню кількість мавп(як споживачів бананів) в Україні.

Керувати грошима - це точно таке саме мистецтво,як керувати літаком..
А вміння не просирати гроші - дуже загострюється у випадку коли просираєш свої (трошки менше боїшся просрати батьківські) і зовсім не боїшся просрати знайдені на пішоходному переході.
А будь який професіоналізм(що в керуванні літаком.що в керуванні капіталом) - приходить з часом...
Правда прискорені курси взліт/посадка - практикувались ще в СРСР..правда чомусь виходило що на одного збитого німця-десяток прискорених курсантів збивали.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вы ... не развиваетесь дальше.
1 Я не розвиваюсь... бо мені западло, я й так не витрачу вже зароблене
2 Даю 90% ,що на протязі найближчих 10 років - мої діти зароблять стільки ж ,скільки я заробляв останні 27 років.
3 Даю 95% -у випадку,коли в країні і далі буде розцвітати популізм і кількість субсидантів буде 30% від активної кількості населення - то мої діти просто будуть витрачати (жити в три рази краще) ніж я. а не думати як розширити бізнес.
Бо на сьогоднішньому рівні - я мілкий і мене навіть під лупу не видно
А збільш в 3-10 разів і...відразу купа прохачів і розповідальників про соціальну справедливість зявиться
От і виходить
Або бажаючі соціальної справедливості стануть в чергу на курси підвищення професійної кваліфікації...або мої діти будуть їздити на мерсах,поки в країні буде не вистарчати робочих рук( і переважати простягнуті за милостинею)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:31


Сейчас местные коллаборанты завопят "вывсеврети" или просто промолчат.
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