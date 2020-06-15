Додано: Пон 15 чер, 2020 17:29

detroytred написав: лучше б ответили, где Вы " працювати не треба" взяли к социализму. лучше б ответили, где Вы " працювати не треба" взяли к социализму.

1 Будь яка заявкадорівнює Виберіть мене і можете не працювати ....Це звичайно брехня,але для вихованих за совка-це працює.2 Щоб не придумувати велосипедаСША - країна з накраще розвинутими правилами і з морем економічних свобод+ сотні років демократичних режимів...І що ?Чому за 200 років після відміни рабства і 60 років після відміни сегрегаційних законів - чорношкірі вважають що їх пригнічують?Що заважало їм стати повноцінними членами суспільства(за виключенням власної ліні і голосування за політиків.які розповідали що їх пригноблюють?)Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?Томувід примусового визволення, бо вважає що його приведуть у ще більше рабствоприйняти рішення,бо твердо переконаний, що рішення прийняті іншими -будуть кращими ніж рішення які він сам прийме для себе.(будь чого , бізнесу/культури/спорту )Поки не розвинуті базові показники - нема чого розвивати похідні від базових( в активному вигляді) зайнято менше 10% населення - до того часу похідні від бізнесу(акції,покращення життя субсидантів і так далі) - розвивати не можна, бо не може 10% активних забезпечити себе+свої сімї і при цьому створити нормальні умови проживання для 90% від них залежних.-тому й називаються стимулювальними- що допомагають почати слабшим...але за рахунок ресурсів забраних у сильніших....То поки 5% населення України живе так як 40% населення Європи - то не можна тормозити розвиток цих 5% ...бо забрані в них ресурси ніяк не допоможуть покращити життя 95%...але при цьому затормозять створення нових бізнесів,що мої діти отримують бізнес ,вже на стадії коли вони розвиваючи цей бізнес - живуть краще ніж наймані - можливо це буде спонукати більшу кількість населення.забути про своє сьогодні і почати думати про завтра своїх дітей(тобто вони свідомо покладуть своїх 20 років коли їм прийдеться працювати більше а витрачати на себе менше ніж найманим )але після цього ці новостворені бізнесмени зможутьа - ще років з 30 жити краще і не думати про розмір пенсіїб - їх діти почнуть з сходинки .коли вони зможуть працюючи більше від найманих - витрачати стільки ж скільки й наймані...щоб вже їх діти жили ще краще.