Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:лучше б ответили, где Вы " працювати не треба" взяли к социализму.
1 Будь яка заявка Виберіть мене і я відберу в олігархів і роздам народу... дорівнює Виберіть мене і можете не працювати .... Це звичайно брехня,але для вихованих за совка-це працює. 2 Щоб не придумувати велосипеда США - країна з накраще розвинутими правилами і з морем економічних свобод+ сотні років демократичних режимів... І що ? Чому за 200 років після відміни рабства і 60 років після відміни сегрегаційних законів - чорношкірі вважають що їх пригнічують? Що заважало їм стати повноцінними членами суспільства(за виключенням власної ліні і голосування за політиків.які розповідали що їх пригноблюють?) Чому Обама - був Президентом два терміни , а море його співшкірників заявляють про расизм?
Тому Перше - раб захищається від примусового визволення, бо вважає що його приведуть у ще більше рабство Друге - совок боїться прийняти рішення,бо твердо переконаний, що рішення прийняті іншими -будуть кращими ніж рішення які він сам прийме для себе. Третє - є правило розвитку(будь чого , бізнесу/культури/спорту ) Поки не розвинуті базові показники - нема чого розвивати похідні від базових Четверте -Поки в бізнесі ( в активному вигляді) зайнято менше 10% населення - до того часу похідні від бізнесу(акції,покращення життя субсидантів і так далі) - розвивати не можна, бо не може 10% активних забезпечити себе+свої сімї і при цьому створити нормальні умови проживання для 90% від них залежних. Пяте - будь які програми стимулювання-тому й називаються стимулювальними- що допомагають почати слабшим...але за рахунок ресурсів забраних у сильніших.... То поки 5% населення України живе так як 40% населення Європи - то не можна тормозити розвиток цих 5% ...бо забрані в них ресурси ніяк не допоможуть покращити життя 95%...але при цьому затормозять створення нових бізнесів Шосте - за рахунок того ,що мої діти отримують бізнес ,вже на стадії коли вони розвиваючи цей бізнес - живуть краще ніж наймані - можливо це буде спонукати більшу кількість населення.забути про своє сьогодні і почати думати про завтра своїх дітей(тобто вони свідомо покладуть своїх 20 років коли їм прийдеться працювати більше а витрачати на себе менше ніж найманим )але після цього ці новостворені бізнесмени зможуть а - ще років з 30 жити краще і не думати про розмір пенсії б - їх діти почнуть з сходинки .коли вони зможуть працюючи більше від найманих - витрачати стільки ж скільки й наймані...щоб вже їх діти жили ще краще.
Будивельник То есть Вы выдумали свою трактовку. Точнее прифантазировали - приписали своё продолжение , что можно не працювати.
С таким же успехом можно приписывать что-угодно к чему-угодно.
Но зачем приписывать, если однозначно определено -- "по труду". Т.е. работать нужно и получать по труду и не более.
К тому же, если в современной Украине отберу у олигархов ещё звучало, то раздам - редкость. Деолигархизация и демонополизация - это одно, а раздать и поделить среди пересичных - это другое. Разбивка " Стандарт Ойл" закончилась на первом.
"Бери лопату и копай" - не выход для рынка, исчерпавшему рост в данных условиях. У нас проблема не то что с активным ростом капитала, а с банальным его накоплением. Не могут регуляторы обеспечить.
Программа стимулирования Косюка явно не подходит под Ваше однозначное - за рахунок сильниших))
Активисту инкриминируют участие в несанкционированном митинге ... Понятие "санкционированный митинг" существует в России и Беларуси, где действует разрешительная система проведения массовых мероприятий.
detroytred написав:То есть Вы выдумали свою трактовку.
Я розумію ,що для Вас-думка людини яка 27 років в бізнесі і чогось досягла - не має ваги. Ба більше - для вас досягнення яке не вкладається в опис якогось економіста-не досягнення... Але це ж ваша проблема.а не проблема того .хто реально чогось досяг.
В мене є ще одне порівняння.яке не існує в жодній з праць ,жодного економіста..але це ж не говорить що воно хибне. Отже Уявимо потяг , де паровоз тягне вагончики з сибіру до Чорного моря Обєм вугілля, яке використовується в топці паровоза і при обігріві вагоні - зафіксоване. Температура у вагонах низька,але жити так-сяк можна. Паралельно з нашим потягом-йдуть інші потяги ,при чому всі йдуть до одніє ї і тієї ж станції,де можна запастись паливом.
Моя пропозиція-все паливо в топку паровоза,бо а - чим швидше дістанемось станції з запасами палива,тим більше завантажимо б - чим ближче до Чорного моря - тим менше можна витрачати на обігрів вагонів Ваша пропозиція а - забираємо паливо з паровоза і піднімаємо температуру до комфортної у вагонах б - те що до місця поповнення запасів приїдемо останні і нічого не отримаємо+ те що зупинимось в зоні низьких температур і всі все одно замерзнуть - вас не цікавить ,бо ви постійно будете кивати на ті потяги ,які вже дістались до поповнення палива,поповнили його і піднявши температуру у вагонах(+доїхавши до більш комфортних температур ) можуть менше витрачати на підтримку температури у вагонах і все швидше і швидше їдуть в сторону моря.
На виході Скориставшись вашою пропозицією - всі замерзнуть ,в той час коли ті хто скористається моєю - трохи померзнуть (хтось не доживе) але вкінці доїдуть до курорту і будуть лежати і їсти банани ...
Будивельник 2*2=4 И никакие хоть 1000 лет в бизнесе не являются аргументом для того, чтобы увидеть факт того, что приписывание +3 к имеющимся 4 и вывод = 7 является приписыванием и не более.
По сути: я Вам говорю об ином. О том, что топлива хватает. Даже с избытком. Потому что это капитализм... Для него важнее наличие условий для роста имеющегося капитала. Условий. А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее. Главное условия. Вы это почему-то игнорируете.
У Вас пенсы и Ко отбирают топливо)) В то время, как стимулируется Косюк и Вы ... не развиваетесь дальше.
detroytred написав:А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее. Главное условия. Вы это почему-то игнорируете.
1 Про олігархів-Ви і ваші прихильники заявляють що їм грошей давати не можна. 2 Про підприємців я кажу - в Україні всього 2 млн - де інші?
Тому Ви заявляєте що грошей валом Я заявляю що наявність бананів в Африці-не говорить про достатню кількість мавп(як споживачів бананів) в Україні.
Керувати грошима - це точно таке саме мистецтво,як керувати літаком.. А вміння не просирати гроші - дуже загострюється у випадку коли просираєш свої (трошки менше боїшся просрати батьківські) і зовсім не боїшся просрати знайдені на пішоходному переході. А будь який професіоналізм(що в керуванні літаком.що в керуванні капіталом) - приходить з часом... Правда прискорені курси взліт/посадка - практикувались ще в СРСР..правда чомусь виходило що на одного збитого німця-десяток прискорених курсантів збивали.
1 Я не розвиваюсь... бо мені западло, я й так не витрачу вже зароблене 2 Даю 90% ,що на протязі найближчих 10 років - мої діти зароблять стільки ж ,скільки я заробляв останні 27 років. 3 Даю 95% -у випадку,коли в країні і далі буде розцвітати популізм і кількість субсидантів буде 30% від активної кількості населення - то мої діти просто будуть витрачати (жити в три рази краще) ніж я. а не думати як розширити бізнес. Бо на сьогоднішньому рівні - я мілкий і мене навіть під лупу не видно А збільш в 3-10 разів і...відразу купа прохачів і розповідальників про соціальну справедливість зявиться От і виходить Або бажаючі соціальної справедливості стануть в чергу на курси підвищення професійної кваліфікації...або мої діти будуть їздити на мерсах,поки в країні буде не вистарчати робочих рук( і переважати простягнуті за милостинею)