detroytred написав:
Украинцы достаточно предприимчивы.
Рыночные силы достаточно мощные.
1 Який регулятор і що там в нас обмежує? Це система єдиного податку? Чи відсутність бажання/ідей?
2 Навскидку ідеї прибуткові для України
а - вартість гектара землі приблизно від 2000 грн
б - окупність горіхового саду , від 50 гектар - 3-5 років
в - окупність поля з суницями - 2 роки
г - вільних площ - 10 млн га
д - вільних рук в селах - 10 млн пар
Питання - чого не вистарчає?
В мене відразу є відповідь від фантазера.який нічого сам не починав
Треба
а - гроші під 2% в рік
б - звільнення від оподаткування на 5 років
в - парочку негрів щоб працювали....
г - страховка в якій заплатив 100 грн , а у випадку коли не вийде - повернули 1 млн...
Тому
Не треба думати що все зайнято, є море незабезпеченого платоспроможного попиту у (навіть для експорту на Захід чи в Китай)
-сільському господарстві (від 0,5 млн грн)
-виготовленні меблів (від 0,3 млн грн)
-виготовленні європіддонів чи дров
-транспортні перевезення(купив тягач за 50000євро і з ним вперед до поляків)
-сервіс автомобілів
-легка промисловість
-харчова промисловість
-репетиторство(в основному англійська/польська/словацька)молодша за перший рівень польської-100 доларів у складі групи з 15 осіб за 20 занять)
-токар/фрезерувальник( з своїм станком)
Я ще можу довго перечислювати тих кількасот тисяч робочих місць ,створення яких залежить виключно від бажання і зовсім не залежить від урядових умов...бо ці послуги вже витребувані, на них вже є дефіцит на ринку.
ПС
І не треба маніпулювати
Ринок приватних підприємців(кількість/сума послуг/товарів) - не зменшується
Він росте з року в рік... І з 1998 року виріс з 0,4 млн до 2 млн...-просто треба щоб він виріс до 5 млн.
І обєми для цього є - немає бажаючих забрати під себе ці обєми...
При цьому є море трутнів на субсидіях.