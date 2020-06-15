Додано: Пон 15 чер, 2020 20:46

detroytred написав: Украинцы достаточно предприимчивы.

Рыночные силы достаточно мощные. Украинцы достаточно предприимчивы.Рыночные силы достаточно мощные.

1 Який регулятор і що там в нас обмежує? Це система єдиного податку? Чи відсутність бажання/ідей?2 Навскидку ідеї прибуткові для Україниа - вартість гектара землі приблизно від 2000 грнб - окупність горіхового саду , від 50 гектар - 3-5 роківв - окупність поля з суницями - 2 рокиг - вільних площ - 10 млн гад - вільних рук в селах - 10 млн парПитання - чого не вистарчає?В мене відразу є відповідь від фантазера.який нічого сам не починавТребаа - гроші під 2% в рікб - звільнення від оподаткування на 5 роківв - парочку негрів щоб працювали....г - страховка в якій заплатив 100 грн , а у випадку коли не вийде - повернули 1 млн...ТомуНе треба думати що все зайнято, є море незабезпеченого платоспроможного попиту у (навіть для експорту на Захід чи в Китай)-сільському господарстві (від 0,5 млн грн)-виготовленні меблів (від 0,3 млн грн)-виготовленні європіддонів чи дров-транспортні перевезення(купив тягач за 50000євро і з ним вперед до поляків)-сервіс автомобілів-легка промисловість-харчова промисловість-репетиторство(в основному англійська/польська/словацька)молодша за перший рівень польської-100 доларів у складі групи з 15 осіб за 20 занять)-токар/фрезерувальник( з своїм станком)Я ще можу довго перечислювати тих кількасот тисяч робочих місць ,створення яких залежить виключно від бажання і зовсім не залежить від урядових умов...бо ці послуги вже витребувані, на них вже є дефіцит на ринку.ПСІ не треба маніпулюватиРинок приватних підприємців(кількість/сума послуг/товарів) - не зменшуєтьсяВін росте з року в рік... І з 1998 року виріс з 0,4 млн до 2 млн...-просто треба щоб він виріс до 5 млн.І обєми для цього є - немає бажаючих забрати під себе ці обєми...При цьому є море трутнів на субсидіях.