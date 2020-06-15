Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Не надоело постить сказочников рассказывающих о тоннах документов и будущей судьбе расейских генералов,но не представивших ни одного хотя и обещал вначале? https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B ... a-52651823 тем более что ни о каком Шойгу в качестве подозреваемого раньше речи не было.Если что-то изменилось пусть предъявит
Що там з календарем? Давати ссилочку на те що відбулось 09-03-2020 , при тому що сьогодні 15-06-2020 Тобто пройшло три місяці.... атеїст вважає що за три місяці голландський суд не міг додати до першочергового переліку ще парочку підозрюваних?
detroytred написав:А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее. Главное условия. Вы это почему-то игнорируете.
1 Про олігархів-Ви і ваші прихильники заявляють що їм грошей давати не можна. 2 Про підприємців я кажу - в Україні всього 2 млн - де інші?
Тому Ви заявляєте що грошей валом Я заявляю що наявність бананів в Африці-не говорить про достатню кількість мавп(як споживачів бананів) в Україні.
Керувати грошима - це точно таке саме мистецтво,як керувати літаком.. А вміння не просирати гроші - дуже загострюється у випадку коли просираєш свої (трошки менше боїшся просрати батьківські) і зовсім не боїшся просрати знайдені на пішоходному переході. А будь який професіоналізм(що в керуванні літаком.що в керуванні капіталом) - приходить з часом... Правда прискорені курси взліт/посадка - практикувались ще в СРСР..правда чомусь виходило що на одного збитого німця-десяток прискорених курсантів збивали.
Вы просто игнорируете причины, почему в рынке осталось 2 млн. предпринимателей. Почему их число не увеличивается.
Потому что азы рынка. Зачем-то усложняете своими домыслами и неуместными аналогиями про паровозы, бананы. Украинцы достаточно предприимчивы. Рыночные силы достаточно мощные. Ограничить их может только регулятор.
Именно о том, как низкоэффективно керують рынком управленцы идёт речь.
detroytred написав:Украинцы достаточно предприимчивы. Рыночные силы достаточно мощные.
1 Який регулятор і що там в нас обмежує? Це система єдиного податку? Чи відсутність бажання/ідей? 2 Навскидку ідеї прибуткові для України а - вартість гектара землі приблизно від 2000 грн б - окупність горіхового саду , від 50 гектар - 3-5 років в - окупність поля з суницями - 2 роки г - вільних площ - 10 млн га д - вільних рук в селах - 10 млн пар Питання - чого не вистарчає?
В мене відразу є відповідь від фантазера.який нічого сам не починав Треба а - гроші під 2% в рік б - звільнення від оподаткування на 5 років в - парочку негрів щоб працювали.... г - страховка в якій заплатив 100 грн , а у випадку коли не вийде - повернули 1 млн...
Тому Не треба думати що все зайнято, є море незабезпеченого платоспроможного попиту у (навіть для експорту на Захід чи в Китай) -сільському господарстві (від 0,5 млн грн) -виготовленні меблів (від 0,3 млн грн) -виготовленні європіддонів чи дров -транспортні перевезення(купив тягач за 50000євро і з ним вперед до поляків) -сервіс автомобілів -легка промисловість -харчова промисловість -репетиторство(в основному англійська/польська/словацька)молодша за перший рівень польської-100 доларів у складі групи з 15 осіб за 20 занять) -токар/фрезерувальник( з своїм станком) Я ще можу довго перечислювати тих кількасот тисяч робочих місць ,створення яких залежить виключно від бажання і зовсім не залежить від урядових умов...бо ці послуги вже витребувані, на них вже є дефіцит на ринку.
ПС І не треба маніпулювати Ринок приватних підприємців(кількість/сума послуг/товарів) - не зменшується Він росте з року в рік... І з 1998 року виріс з 0,4 млн до 2 млн...-просто треба щоб він виріс до 5 млн. І обєми для цього є - немає бажаючих забрати під себе ці обєми... При цьому є море трутнів на субсидіях.
Schmit написав: Сейчас местные коллаборанты завопят "вывсеврети" или просто промолчат.
Не надоело постить сказочников рассказывающих о тоннах документов и будущей судьбе расейских генералов,но не представивших ни одного хотя и обещал вначале? https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B ... a-52651823 тем более что ни о каком Шойгу в качестве подозреваемого раньше речи не было.Если что-то изменилось пусть предъявит
Schmit написав: Сейчас местные коллаборанты завопят "вывсеврети" или просто промолчат.
Не надоело постить сказочников рассказывающих о тоннах документов и будущей судьбе расейских генералов,но не представивших ни одного хотя и обещал вначале? https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B ... a-52651823 тем более что ни о каком Шойгу в качестве подозреваемого раньше речи не было.Если что-то изменилось пусть предъявит
detroytred написав:А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее. Главное условия. Вы это почему-то игнорируете.
1 Про олігархів-Ви і ваші прихильники заявляють що їм грошей давати не можна. 2 Про підприємців я кажу - в Україні всього 2 млн - де інші?
Ви заявляєте що грошей валом
То він "правий", грошей валом. Але він хоче, щоб ці гроші просто роздавались на вулиці кожному. Бо він вважає, якщо гроші є, то і надалі така кількість грошей буде постійно братись невідомо звідки
budivelnik написав:Керувати грошима - це точно таке саме мистецтво,як керувати літаком.. А вміння не просирати гроші - дуже загострюється у випадку коли просираєш свої (трошки менше боїшся просрати батьківські) і зовсім не боїшся просрати знайдені на пішоходному переході.
Гроші просрати завжди легше, аніж заробити
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
[quote="4991688:budivelnik"][quote="4991674:detroytred"]Украинцы достаточно предприимчивы. Рыночные силы достаточно мощные.[/quote]1 Який регулятор і що там в нас обмежує? Це система єдиного податку? Чи відсутність бажання/ідей? 2 Навскидку ідеї прибуткові для України а - вартість гектара землі приблизно від 2000 грн б - окупність горіхового саду , від 50 гектар - 3-5 років в - окупність поля з суницями - 2 роки г - вільних площ - 10 млн га д - вільних рук в селах - 10 млн пар Питання - чого не вистарчає?
В мене відразу є відповідь від фантазера.який нічого сам не починав Треба а - гроші під 2% в рік б - звільнення від оподаткування на 5 років в - парочку негрів щоб працювали.... г - страховка в якій заплатив 100 грн , а у випадку коли не вийде - повернули 1 млн...
Тому Не треба думати що все зайнято, є море незабезпеченого платоспроможного попиту у (навіть для експорту на Захід чи в Китай) -сільському господарстві (від 0,5 млн грн) -виготовленні меблів (від 0,3 млн грн) -виготовленні європіддонів чи дров -транспортні перевезення(купив тягач за 50000євро і з ним вперед до поляків) -сервіс автомобілів -легка промисловість -харчова промисловість -репетиторство(в основному англійська/польська/словацька)молодша за перший рівень польської-100 доларів у складі групи з 15 осіб за 20 занять) -токар/фрезерувальник( з своїм станком) Я ще можу довго перечислювати тих кількасот тисяч робочих місць ,створення яких залежить виключно від бажання і зовсім не залежить від урядових умов...бо ці послуги вже витребувані, на них вже є дефіцит на ринку.
ПС І не треба маніпулювати Ринок приватних підприємців(кількість/сума послуг/товарів) - не зменшується Він росте з року в рік... І з 1998 року виріс з 0,4 млн до 2 млн...-просто треба щоб він виріс до 5 млн. І обєми для цього є - немає бажаючих забрати під себе ці обєми... При цьому є море трутнів на субсидіях.[/quote] Вы-то сами вот этим перечисленным (от орехового сада и до мебели) занимались? Ваши вот эти аргументы "який сам ничого не починав* - сильны))) Я умею слушать других... В том числе и тех, кто этой мебелью и т.п. с 90-х занимался или занимается до сейчас. Реально Вам говорю -- они просто ржут с таких сказок о море ниш и возможностей.
Вы начали с того, что захребетники отбирают деньги у бизнеса, чем сдерживают развитие. Потом на аргумент наличия денег в рынке перекинулись на недостаток предприимчивых. О том и речь, что их число растет повильно. Только Вы не понимаете почему...
За окошком 21 век. Дешевле безработным и пр. платить, а вот почему предприимчивым "в западло" развиваться, подумайте. А то у Вас несколько месяцев назад желание было, а сейчас - западло)) Что захотели, то и сказали... в зависимости от выгодности.
Просто читайте не азировых, у которых проблема кроется и решается - не фиг байдыкувать,а бери лопату и ... рынок будет развиваться.
detroytred написав:А деньги и пр. капитал придёт хоть из под матрасов, хоть с банков, хоть из-за рубежа, хоть свои кафе, ГОКи, Антоновы, Черкаськи мавпы и т.д. станут развиваться сильнее. Главное условия. Вы это почему-то игнорируете.
1 Про олігархів-Ви і ваші прихильники заявляють що їм грошей давати не можна. 2 Про підприємців я кажу - в Україні всього 2 млн - де інші?
Ви заявляєте що грошей валом
То він "правий", грошей валом. Але він хоче, щоб ці гроші просто роздавались на вулиці кожному. Бо він вважає, якщо гроші є, то і надалі така кількість грошей буде постійно братись невідомо звідки
budivelnik написав:Керувати грошима - це точно таке саме мистецтво,як керувати літаком.. А вміння не просирати гроші - дуже загострюється у випадку коли просираєш свої (трошки менше боїшся просрати батьківські) і зовсім не боїшся просрати знайдені на пішоходному переході.
Гроші просрати завжди легше, аніж заробити
Ты брешешь, как обычно. Ничего о желании раздачи денег на улице каждому от меня не звучало.