Додано: Пон 15 чер, 2020 23:06

[quote="4991688:budivelnik"][quote="4991674:detroytred"]Украинцы достаточно предприимчивы.

Рыночные силы достаточно мощные.[/quote]1 Який регулятор і що там в нас обмежує? Це система єдиного податку? Чи відсутність бажання/ідей?

2 Навскидку ідеї прибуткові для України

а - вартість гектара землі приблизно від 2000 грн

б - окупність горіхового саду , від 50 гектар - 3-5 років

в - окупність поля з суницями - 2 роки

г - вільних площ - 10 млн га

д - вільних рук в селах - 10 млн пар

Питання - чого не вистарчає?



В мене відразу є відповідь від фантазера.який нічого сам не починав

Треба

а - гроші під 2% в рік

б - звільнення від оподаткування на 5 років

в - парочку негрів щоб працювали....

г - страховка в якій заплатив 100 грн , а у випадку коли не вийде - повернули 1 млн...



Тому

Не треба думати що все зайнято, є море незабезпеченого платоспроможного попиту у (навіть для експорту на Захід чи в Китай)

-сільському господарстві (від 0,5 млн грн)

-виготовленні меблів (від 0,3 млн грн)

-виготовленні європіддонів чи дров

-транспортні перевезення(купив тягач за 50000євро і з ним вперед до поляків)

-сервіс автомобілів

-легка промисловість

-харчова промисловість

-репетиторство(в основному англійська/польська/словацька)молодша за перший рівень польської-100 доларів у складі групи з 15 осіб за 20 занять)

-токар/фрезерувальник( з своїм станком)

Я ще можу довго перечислювати тих кількасот тисяч робочих місць ,створення яких залежить виключно від бажання і зовсім не залежить від урядових умов...бо ці послуги вже витребувані, на них вже є дефіцит на ринку.



ПС

І не треба маніпулювати

Ринок приватних підприємців(кількість/сума послуг/товарів) - не зменшується

Він росте з року в рік... І з 1998 року виріс з 0,4 млн до 2 млн...-просто треба щоб він виріс до 5 млн.

І обєми для цього є - немає бажаючих забрати під себе ці обєми...

При цьому є море трутнів на субсидіях.[/quote]

Вы-то сами вот этим перечисленным (от орехового сада и до мебели) занимались?

Ваши вот эти аргументы "який сам ничого не починав* - сильны)))

Я умею слушать других...

В том числе и тех, кто этой мебелью и т.п. с 90-х занимался или занимается до сейчас.

Реально Вам говорю -- они просто ржут с таких сказок о море ниш и возможностей.



Вы начали с того, что захребетники отбирают деньги у бизнеса, чем сдерживают развитие.

Потом на аргумент наличия денег в рынке перекинулись на недостаток предприимчивых.

О том и речь, что их число растет повильно. Только Вы не понимаете почему...



За окошком 21 век. Дешевле безработным и пр. платить, а вот почему предприимчивым "в западло" развиваться, подумайте.

А то у Вас несколько месяцев назад желание было, а сейчас - западло))

Что захотели, то и сказали... в зависимости от выгодности.



Просто читайте не азировых, у которых проблема кроется и решается - не фиг байдыкувать,а бери лопату и ... рынок будет развиваться.