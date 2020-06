Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6323632463256326> Додано: Пон 15 чер, 2020 23:21 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ты брешешь, как обычно.

Ничего о желании раздачи денег на улице каждому от меня не звучало.

Хоть раз объясни- зачем сбрехал-то?

Смысл? Ты брешешь, как обычно.Ничего о желании раздачи денег на улице каждому от меня не звучало.Хоть раз объясни- зачем сбрехал-то?Смысл? Цікаво

Якщо я знову назву тебе лампасником і викладачем цегли який крім протирання штанів і витрачання бюджетних грошей нічого корисного не зробив..

Ти зрозумієш що почав перший в сторону форумчанина в якого просто відмінна від твоєї позиція?

При чому ця відмінна від твоєї позиція - правильна

А твоя-ні

1 Ти переопвідаєш не власні знання,а оповідання когось ,хто тобі неуку в економіці за пляшкою пива пожалівся

2 В тебе відсутні власні думки по всім питанням

Від військових-ти постійно ссилаєшся на когось вище тебе рангом

До економічних - на сміта.кейнса і виробника меблів в 90-тих...



Ти розумієш що ти просто дурень,якого як тільки виведуть на чисту воду-так він відразу й хамить...



ПС

Знесеш сам своє повідомлення з образами(брешуть військові пенсіонери з собаками) - я знесу своє

Не знесеш - залишимо на розсуд форумчан хто сволота неграмотна,а хто діло говорить. ЦікавоЯкщо я знову назву тебе лампасником і викладачем цегли який крім протирання штанів і витрачання бюджетних грошей нічого корисного не зробив..Ти зрозумієш що почав перший в сторону форумчанина в якого просто відмінна від твоєї позиція?При чому ця відмінна від твоєї позиція - правильнаА твоя-ні1 Ти переопвідаєш не власні знання,а оповідання когось ,хто тобі неуку в економіці за пляшкою пива пожалівся2 В тебе відсутні власні думки по всім питаннямВід військових-ти постійно ссилаєшся на когось вище тебе рангомДо економічних - на сміта.кейнса і виробника меблів в 90-тих...Ти розумієш що ти просто дурень,якого як тільки виведуть на чисту воду-так він відразу й хамить...ПСЗнесеш сам своє повідомлення з образами(брешуть військові пенсіонери з собаками) - я знесу своєНе знесеш - залишимо на розсуд форумчан хто сволота неграмотна,а хто діло говорить. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23083 З нами з: 15.01.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 2353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 23:31 pesikot написав: lapay написав: pesikot написав: Гроші просрати завжди легше, аніж заробити Гроші просрати завжди легше, аніж заробити Ще в сто крат легше, ніж накопичити, особливо коли не олігарх. Ще в сто крат легше, ніж накопичити, особливо коли не олігарх. Ну почему же, просрать и олигарх может.

Сергей Полонский смог просрать всё Ну почему же, просрать и олигарх может.Сергей Полонский смог просрать всё Ще Леонід Данилович казав

Место сидения-определяєт точку зрения....

Якщо місце сидіння - військовий 25 років+пенсіонер 6 років

Тобто людина

а - завжди тільки отримувала

б - завжди витрачала все що отримувала

в - завжди вважала що недотримує

г - ніколи не думала звідки береться....



То ясно , що в неї склалась специфічна думка про те що

а - гроші беруться з тумбочки

б - їх там багато і вони не закінчуються

в - головне правильно розсказати що треба більше

г - ті хто гроші роздають -нездари , бо отримувачу завжди недодають.



Так от

Підприємець це людина яка

а - заробляє більше ніж витрачає

б - різницю між заробленим і витраченим на 100% вкладає у розвиток бізнесу

в - знає що гроші ніхто не дасть,і їх треба заробити

г - має моряльні якості і сильну хватку(+твердий лоб і міцні нерви) розуміючи що можна все життя працювати-і з одної неправильної операції стати банкрутом.



Ясно що тих хто розуміє принади підприємництва-набагато менше від тих які вважають що гроші в тумбочці і просто поганий карабас/барабас їх не вірно мальвінам розподіляє. Ще Леонід Данилович казавМесто сидения-определяєт точку зрения....Якщо місце сидіння - військовий 25 років+пенсіонер 6 роківТобто людинаа - завжди тільки отримувалаб - завжди витрачала все що отримувалав - завжди вважала що недотримуєг - ніколи не думала звідки береться....То ясно , що в неї склалась специфічна думка про те щоа - гроші беруться з тумбочкиб - їх там багато і вони не закінчуютьсяв - головне правильно розсказати що треба більшег - ті хто гроші роздають -нездари , бо отримувачу завжди недодають.Так отПідприємець це людина якаа - заробляє більше ніж витрачаєб - різницю між заробленим і витраченим на 100% вкладає у розвиток бізнесув - знає що гроші ніхто не дасть,і їх треба заробитиг - має моряльні якості і сильну хватку(+твердий лоб і міцні нерви) розуміючи що можна все життя працювати-і з одної неправильної операції стати банкрутом.Ясно що тих хто розуміє принади підприємництва-набагато менше від тих які вважають що гроші в тумбочці і просто поганий карабас/барабас їх не вірно мальвінам розподіляє. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23083 З нами з: 15.01.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 2353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 23:40 budivelnik написав: detroytred написав: Ты брешешь, как обычно.

Ничего о желании раздачи денег на улице каждому от меня не звучало.

Хоть раз объясни- зачем сбрехал-то?

Смысл? Ты брешешь, как обычно.Ничего о желании раздачи денег на улице каждому от меня не звучало.Хоть раз объясни- зачем сбрехал-то?Смысл? Цікаво

Якщо я знову назву тебе лампасником і викладачем цегли який крім протирання штанів і витрачання бюджетних грошей нічого корисного не зробив..

Ти зрозумієш що почав перший в сторону форумчанина в якого просто відмінна від твоєї позиція?

При чому ця відмінна від твоєї позиція - правильна

А твоя-ні

1 Ти переопвідаєш не власні знання,а оповідання когось ,хто тобі неуку в економіці за пляшкою пива пожалівся

2 В тебе відсутні власні думки по всім питанням

Від військових-ти постійно ссилаєшся на когось вище тебе рангом

До економічних - на сміта.кейнса і виробника меблів в 90-тих...



Ти розумієш що ти просто дурень,якого як тільки виведуть на чисту воду-так він відразу й хамить...



ПС

Знесеш сам своє повідомлення з образами(брешуть військові пенсіонери з собаками) - я знесу своє

Не знесеш - залишимо на розсуд форумчан хто сволота неграмотна,а хто діло говорить. ЦікавоЯкщо я знову назву тебе лампасником і викладачем цегли який крім протирання штанів і витрачання бюджетних грошей нічого корисного не зробив..Ти зрозумієш що почав перший в сторону форумчанина в якого просто відмінна від твоєї позиція?При чому ця відмінна від твоєї позиція - правильнаА твоя-ні1 Ти переопвідаєш не власні знання,а оповідання когось ,хто тобі неуку в економіці за пляшкою пива пожалівся2 В тебе відсутні власні думки по всім питаннямВід військових-ти постійно ссилаєшся на когось вище тебе рангомДо економічних - на сміта.кейнса і виробника меблів в 90-тих...Ти розумієш що ти просто дурень,якого як тільки виведуть на чисту воду-так він відразу й хамить...ПСЗнесеш сам своє повідомлення з образами(брешуть військові пенсіонери з собаками) - я знесу своєНе знесеш - залишимо на розсуд форумчан хто сволота неграмотна,а хто діло говорить.

Ты тупой...

В суть вникни.

Есть факт - ничего я о раздаче денег на улице каждому не утверждал.

Есть брехня песикота относительно данного факта.

Нет никакой позиции песикота, отличающейся от моей. Ведь он написал не то, что он считает по данному вопросу, а то, что я якобы считаю-хочу.



Есть факт брехни от него.

А ты недолго-то продержался))

Повод для рефлексии мог дождаться хоть немного причинный.



З.Ы. у тебя очередные противоречия уровня абсурда: ссылается на кейнса, Смита ... и не задумывался никогда откуда деньги берутся.

Жги ещё.



И читать научись: не в 90-х, а с 90-х.

Ссылаюсь же я (на от мебельщиков с ещё 90-х, то есть с огромным опытом в этом деле, и до кейнсов) для того, чтобы показать с кем совпадает моё мнение.

В отличие от потока твоей лавочной и личной отсебятины. Ты тупой...В суть вникни.Есть факт - ничего я о раздаче денег на улице каждому не утверждал.Есть брехня песикота относительно данного факта.Нет никакой позиции песикота, отличающейся от моей. Ведь он написал не то, что он считает по данному вопросу, а то, что я якобы считаю-хочу.Есть факт брехни от него.А ты недолго-то продержался))Повод для рефлексии мог дождаться хоть немного причинный.З.Ы. у тебя очередные противоречия уровня абсурда: ссылается на кейнса, Смита ... и не задумывался никогда откуда деньги берутся.Жги ещё.И читать научись: не в 90-х, а с 90-х.Ссылаюсь же я (на от мебельщиков с ещё 90-х, то есть с огромным опытом в этом деле, и до кейнсов) для того, чтобы показать с кем совпадает моё мнение.В отличие от потока твоей лавочной и личной отсебятины. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 16 чер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23099 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 23:50



понеділок, 15 червень 2020, 21:17

https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelens ... 32277.html

Проблеми накопичувалися роками, запевняє Юрій Бутусов, однак наразі мова вже йде про катастрофу у галузі, котра має стратегічне значення для виживання України, її економіки та енергетики зокрема, зазначають Патріоти України. Далі мовою оригіналу.



"Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.



Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.



Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.



Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал серьезного внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.



2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.



На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.



Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.



Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.



У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов долгов, долги за июнь будут еще больше, а из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты, и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей.



Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!



К чему приведет дальнейший кризис:



1. К остановке предприятия и убыткам госбюджета.

2. К экологическим рискам, которые будут закрыты за счет госбюджета.

3. К дальнейшему падению доходов Энергоатома, росту дефицита НАЭК, что приведет к уходу с нашего рынка компании Вестингауз, и возвращению монополии на поставки из РФ.

4. К полному отказу от проектов энергонезависимости в атомной сфере - постройка своего завода ТВЭЛов, своего хранилища ядерных отходов.

5. К росту себестоимости электроэнергии в Украине.

К увеличению тепловой генерации на угольных станциях, и увеличению поставок угля, который либо дотируется из бюджета, либо импортируется из РФ.



Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.



Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому. Зеленський у курсі? Два його уряди добили атомну енергетику України: "16 июня остановится Восточный ГОК", - Бутусовпонеділок, 15 червень 2020, 21:17Проблеми накопичувалися роками, запевняє Юрій Бутусов, однак наразі мова вже йде про катастрофу у галузі, котра має стратегічне значення для виживання України, її економіки та енергетики зокрема, зазначають Патріоти України. Далі мовою оригіналу."Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал серьезного внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов долгов, долги за июнь будут еще больше, а из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты, и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей.Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!К чему приведет дальнейший кризис:Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому. Здесь только........................................ Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8274 З нами з: 20.09.12 Подякував: 679 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 00:25



Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет! zРадио

Повідомлень: 6190 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1042 раз. Подякували: 2355 раз. Профіль 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 00:58 detroytred написав: для того, чтобы показать с кем совпадает моё мнение.

В отличие от потока твоей лавочной и личной отсебятины. для того, чтобы показать с кем совпадает моё мнение.В отличие от потока твоей лавочной и личной отсебятины. Ну от картонна дурілка і спеклась...Я довго її вчив не використовувати -вказую , потім вчив правильно розбиратись в орфрграфії цитування..а от відівчити від бреше - поки що не вийшло.Нічого це просто питання часу.

Вона ссилається на думки тих-чим ніколи сама не займалась...а тому не вірить думці того ,хто цим займається практично все життя, ба більше - не боїться озвучити стартові позиції і досягнуті результати.



Тепер по суті

Людина(найманий працівник) може продати-фізичну силу, професійні знання, час

Чи може Держава створити умови по яким ця продаж буде ефективнішою для усіх працівників?

Ясно що ні,адже щоб комусь добавити - треба в когось забрати, а ті хто продають фізичну силу,професійні знання і час - не мають що віддавати

Тепер по Підприємцю

Підприємець ,крім трьох вищеозначених параметрів - продає ще й капітал.

Чи може Держава допомогти більшій кількості підприємців з капіталом - теоретично (навіть через емісію,або зовнішні позики) - так.

Але чим тоді Держава буде відрізнятись від Банку?

Розміром відсотків

А як Банк визначає розмір відсотків? - ризикованістю не повернення

То чому якийсь економічний пожиттєвий субсидант вважає ,що отримавши дешевший кредит - віддача загалом буде більша?

Я вважаю що чим легше щось отрималось - тим швидше воно просреться...



От і виходить

Підприємець ризикує власним капіталом, який в нього не безмежний , а тому у випадку виграшу претендує на краще життя,ніж той ,хто нічим не ризикував.

Ступені ризику і тривалість ризикових операцій - це якраз те, чим підприємець відрізняється від найнятого, а в звязку з тим ,що основна маса сьогоднішніх субсидантів вихована при СРСР ,який брав володіння капіталом ( і ризики від цього володіння) на себе - то не дивно ,що в суспільстві так мало тих хто пробує ризикнути(адже він ризикує своїм) і так багато тих хто вимагає ризикнути комусь...втрати взяти на себе тому хто ризикнув, а здобутки тим хто вимагав ризикувати. Ну от картонна дурілка і спеклась...Я довго її вчив не використовувати -, потім вчив правильно розбиратись в..а от відівчити від- поки що не вийшло.Нічого це просто питання часу.Вона ссилається на думки тих-чим ніколи сама не займалась...а тому не вірить думці того ,хто цим займається практично все життя, ба більше - не боїться озвучити стартові позиції і досягнуті результати.Тепер по сутіЧи може Держава створити умови по яким ця продаж буде ефективнішою для усіх працівників?Ясно що ні,адже щоб комусь добавити - треба в когось забрати, а ті хто продають фізичну силу,професійні знання і час - не мають що віддаватиТепер по ПідприємцюЧи може Держава допомогти більшій кількості підприємців з капіталом - теоретично (навіть через емісію,або зовнішні позики) - так.Але чим тоді Держава буде відрізнятись від Банку?Розміром відсотківА як Банк визначає розмір відсотків? - ризикованістю не поверненняТо чому якийсь економічний пожиттєвий субсидант вважає ,що отримавши дешевший кредит - віддача загалом буде більша?Я вважаю що чим легше щось отрималось - тим швидше воно просреться...От і виходитьПідприємець ризикує власним капіталом, який в нього не безмежний , а тому у випадку виграшу претендує на краще життя,ніж той ,хто нічим не ризикував.Ступені ризику і тривалість ризикових операцій - це якраз те, чим підприємець відрізняється від найнятого, а в звязку з тим ,що основна маса сьогоднішніх субсидантів вихована при СРСР ,який брав володіння капіталом ( і ризики від цього володіння) на себе - то не дивно ,що в суспільстві так мало тих хто пробує ризикнути(адже він ризикує своїм) і так багато тих хто вимагає ризикнути комусь...втрати взяти на себе тому хто ризикнув, а здобутки тим хто вимагав ризикувати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23083 З нами з: 15.01.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 2353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 08:23 Будивельник

Лечи комплексы...



И не тупи опять, посмотри поиском, как "брешуть" будивельник, песикот и пр.

В твоих выше обобщениях они - собаки, поскольку под категорию военных пенсионеров не попадают.



По сути же.

Ты опять тупишь. Ключевым предметом обсуждения с моей стороны не были отрымувачи субсидий и пр. бюджетных выплат.

Это ты постоянно скатываешься к ним, социализму и т.д. Подменяешь предмет. Определив их причиной.



Ты рефлексируешь, а не смотришь, что именно я у тебя заперечую, с чем не согласен. Никто не отрицает, что предприниматель должен претендовать на краще життя, чем не рискующий работник.

Зачем эти опусы не к месту?!



Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен.

Это, как дворник -- тоже дизайнер, занимается дизайнерством))



Поэтому читай специалистов, на которых я ссылаюсь, вместо лавочной отсебятины.

И главное - научись не рефлексировать на сообщения оппонентов. detroytred

Повідомлень: 23099 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 09:29 zРадио написав: Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!



Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!

Вот подлецы. Нет дела клятым порохоботам с соросенками до омерики, только путиненки со скрепцами переживают, кгода же бабахнет этот елаустоун. Вот подлецы. Нет дела клятым порохоботам с соросенками до омерики, только путиненки со скрепцами переживают, кгода же бабахнет этот елаустоун. Schmit

Повідомлень: 1407 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 09:39 Этот непорохобот сделал все, чтобы Зе стал президентом, а теперь удивляется, что вернулся беспредел времен янучария. Здобулы.

Schmit

Повідомлень: 1407 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 10:00 Schmit написав: Этот непорохобот сделал все, чтобы Зе стал президентом, а теперь удивляется, что вернулся беспредел времен янучария. Здобулы.

Этот непорохобот сделал все, чтобы Зе стал президентом, а теперь удивляется, что вернулся беспредел времен янучария. Здобулы.

Пидриот удивляется что судья присудили ему не камеру в сизо как убийце, а отсидку в виде домашнего ареста по месту регистрации. Это "дитятко" прописанное по месту службы отца не знает что по закону нужно регистрироваться по месту фактического проживания Пидриот удивляется что судья присудили ему не камеру в сизо как убийце, а отсидку в виде домашнего ареста по месту регистрации. Это "дитятко" прописанное по месту службы отца не знает что по закону нужно регистрироваться по месту фактического проживания Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3649 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6323632463256326> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo Starikan і 10 гостейМодератори: ТупУм