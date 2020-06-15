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#<1 ... 6323632463256326 Додано: Вів 16 чер, 2020 10:04 shapo написав: flyman написав: а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?

давай градацію.

Чи всі авно, шапо - д"Артарьян? а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?давай градацію.Чи всі авно, шапо - д"Артарьян?



https://youtu.be/vtK7Sne-3KI

вот здравомыслящий хлопец и моё мнение по многим вопросам с ним совпадает вот здравомыслящий хлопец и моё мнение по многим вопросам с ним совпадает

тим що він проти вуйків? тим що він проти вуйків? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19756 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 10:14 Kudrjavuy написав: Здесь только........................................



понеділок, 15 червень 2020, 21:17

https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelens ... 32277.html

Проблеми накопичувалися роками, запевняє Юрій Бутусов, однак наразі мова вже йде про катастрофу у галузі, котра має стратегічне значення для виживання України, її економіки та енергетики зокрема, зазначають Патріоти України. Далі мовою оригіналу.



"Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.



Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.



Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.



Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал серьезного внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.



2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.



На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.



Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.



Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.



У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов долгов, долги за июнь будут еще больше, а из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты, и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей.



Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!



К чему приведет дальнейший кризис:



1. К остановке предприятия и убыткам госбюджета.

2. К экологическим рискам, которые будут закрыты за счет госбюджета.

3. К дальнейшему падению доходов Энергоатома, росту дефицита НАЭК, что приведет к уходу с нашего рынка компании Вестингауз, и возвращению монополии на поставки из РФ.

4. К полному отказу от проектов энергонезависимости в атомной сфере - постройка своего завода ТВЭЛов, своего хранилища ядерных отходов.

5. К росту себестоимости электроэнергии в Украине.

К увеличению тепловой генерации на угольных станциях, и увеличению поставок угля, который либо дотируется из бюджета, либо импортируется из РФ.



Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.



Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому. Зеленський у курсі? Два його уряди добили атомну енергетику України: "16 июня остановится Восточный ГОК", - Бутусовпонеділок, 15 червень 2020, 21:17Проблеми накопичувалися роками, запевняє Юрій Бутусов, однак наразі мова вже йде про катастрофу у галузі, котра має стратегічне значення для виживання України, її економіки та енергетики зокрема, зазначають Патріоти України. Далі мовою оригіналу."Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал серьезного внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов долгов, долги за июнь будут еще больше, а из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты, и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей.Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!К чему приведет дальнейший кризис:Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому. Здесь только........................................

да ладно: деінструалізація, деатомізація, деб1лізація... 3Д

от стратегія да ладно: деінструалізація, деатомізація, деб1лізація... 3Дот стратегія https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19756 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6323632463256326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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