Зеленський у курсі? Два його уряди добили атомну енергетику України: "16 июня остановится Восточный ГОК", - Бутусовпонеділок, 15 червень 2020, 21:17Проблеми накопичувалися роками, запевняє Юрій Бутусов, однак наразі мова вже йде про катастрофу у галузі, котра має стратегічне значення для виживання України, її економіки та енергетики зокрема, зазначають Патріоти України. Далі мовою оригіналу."Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал серьезного внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов долгов, долги за июнь будут еще больше, а из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты, и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей.Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!К чему приведет дальнейший кризис:Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому.