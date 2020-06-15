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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6323632463256326
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:04

  shapo написав:
  flyman написав:а шо хужє: убожєство чи порохобот, чи Шарій?
давай градацію.
Чи всі авно, шапо - д"Артарьян?


https://youtu.be/vtK7Sne-3KI
вот здравомыслящий хлопец и моё мнение по многим вопросам с ним совпадает

тим що він проти вуйків?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:14

  Kudrjavuy написав:Здесь только........................................
Зеленський у курсі? Два його уряди добили атомну енергетику України: "16 июня остановится Восточный ГОК", - Бутусов
понеділок, 15 червень 2020, 21:17
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelens ... 32277.html
Проблеми накопичувалися роками, запевняє Юрій Бутусов, однак наразі мова вже йде про катастрофу у галузі, котра має стратегічне значення для виживання України, її економіки та енергетики зокрема, зазначають Патріоти України. Далі мовою оригіналу.

"Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.

Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.

Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.

Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал серьезного внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.

2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.

На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.

Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.

Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.

У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов долгов, долги за июнь будут еще больше, а из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты, и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей.

Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!

К чему приведет дальнейший кризис:

1. К остановке предприятия и убыткам госбюджета.
2. К экологическим рискам, которые будут закрыты за счет госбюджета.
3. К дальнейшему падению доходов Энергоатома, росту дефицита НАЭК, что приведет к уходу с нашего рынка компании Вестингауз, и возвращению монополии на поставки из РФ.
4. К полному отказу от проектов энергонезависимости в атомной сфере - постройка своего завода ТВЭЛов, своего хранилища ядерных отходов.
5. К росту себестоимости электроэнергии в Украине.
К увеличению тепловой генерации на угольных станциях, и увеличению поставок угля, который либо дотируется из бюджета, либо импортируется из РФ.

Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому.

да ладно: деінструалізація, деатомізація, деб1лізація... 3Д
от стратегія
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:44

  flyman написав:
  shapo написав:
https://youtu.be/vtK7Sne-3KI
вот здравомыслящий хлопец и моё мнение по многим вопросам с ним совпадает

тим що він проти вуйків?

Вообще-то он сам с Львова и точно хорошо знает и Галичину, и диаспору. Но самое главное что хорошо знает украинский политикум и украинский народ
Востаннє редагувалось shapo в Вів 16 чер, 2020 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:44

  zРадио написав:Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!
Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement

Посмотрел их раздел "Situations under investigation"
Что это вообще за контора, которая десятилетиями расследует какие-то давно забытые африканские конфликты? И почему США вообще ими интересуется?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:01

https://inosmi.ru/social/20200616/247608407.html
Борьба за будущее или попытки переписать историю?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 чер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:01

Re: Політичні дискусії

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yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:18

  shapo написав:Пидриот удивляется что судья присудили ему не камеру в сизо как убийце,...

Права на самозащиту в Украине по факту нет. Даже Г+Г это понимает.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:49

  Schmit написав:
  zРадио написав:Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!

Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement

Вот подлецы. Нет дела клятым порохоботам с соросенками до омерики, только путиненки со скрепцами переживают, кгода же бабахнет этот елаустоун.


Не скажи, не скажи - сирийских беженцев, например, соросятам и порохоботам жалко как родных детей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:12

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!

Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement

Вот подлецы. Нет дела клятым порохоботам с соросенками до омерики, только путиненки со скрепцами переживают, кгода же бабахнет этот елаустоун.


Не скажи, не скажи - сирийских беженцев, например, соросятам и порохоботам жалко как родных детей...

Эрдоган? Вот же негодяй, порохобот и соросенок.
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