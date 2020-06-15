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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6324632563266327
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:13

  Schmit написав:
  shapo написав:Пидриот удивляется что судья присудили ему не камеру в сизо как убийце,...

Права на самозащиту в Украине по факту нет. Даже Г+Г это понимает.

Похоже, Беня продал канал не Медведчуку, а Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 6324632563266327
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