Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет! Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement
Посмотрел их раздел "Situations under investigation" Что это вообще за контора, которая десятилетиями расследует какие-то давно забытые африканские конфликты? И почему США вообще ими интересуется?
1. Уран 2. Алмазы 3. Нефть 4. Емкий рынок ТНП - и постоянный спрос 5. Ёмкий рынок оружия - и постоянный спрос 6. Европейцев из Африки выдавливает РФ и Китай - борьба с РФ и Китаем за влияние и рынки сбыта. О таких вещах, как слоновая кость, "чёрное дерево", золото, ... - я молчу. В то же время и для Украины порядка 20% высокотехнологического экспорта шло в Африканские страны.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 16 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
У парламентській фракції "Слуга народу" 153 народних депутати є мільйонерами. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) з посиланням на декларації парламентаріїв, які доступні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. "Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, є мільйонером кожен другий депутат монобільшості", — наголошується в повідомленні. У цілому 247 народних депутатів "Слуги народу" задекларували 1,1 млрд грн (90% коштів — готівку). https://dt.ua/POLITICS/u-partiyi-sluga- ... 1020_.html
А то перукарі, фотографи.
Щодо Стерненка:
Стаття 36. Необхідна оборона 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kode ... tattya_36/
Незрозуміло чому не заарештований другий нападник і не встановлюються замовники.
Стаття 36. Необхідна оборона 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kode ... tattya_36/
Незрозуміло чому не заарештований другий нападник і не встановлюються замовники.
А вдруг выясниться что и заказчика не было, и нападавшие пострадавшие. Я с трудом могу представить получивших такой заказ отморозков идущих на дело с голыми руками, а не как минимум с битами когда у заказанного в кармане нож