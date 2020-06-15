Похоже, Беня продал канал не Медведчуку, а Порошенко
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:13
Похоже, Беня продал канал не Медведчуку, а Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:50
Re: Політичні дискусії
1. Уран
2. Алмазы
3. Нефть
4. Емкий рынок ТНП - и постоянный спрос
5. Ёмкий рынок оружия - и постоянный спрос
6. Европейцев из Африки выдавливает РФ и Китай - борьба с РФ и Китаем за влияние и рынки сбыта.
О таких вещах, как слоновая кость, "чёрное дерево", золото, ... - я молчу.
В то же время и для Украины порядка 20% высокотехнологического экспорта шло в Африканские страны.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 16 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 чер, 2020 15:21
Re: Політичні дискусії
Нові рєпи СН:
А то перукарі, фотографи.
Щодо Стерненка:
Незрозуміло чому не заарештований другий нападник і не встановлюються замовники.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:06
А вдруг выясниться что и заказчика не было, и нападавшие пострадавшие.
Я с трудом могу представить получивших такой заказ отморозков идущих на дело с голыми руками, а не как минимум с битами когда у заказанного в кармане нож
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:41
Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....
1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.
Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою
2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.
Тому
Якщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних
3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)
4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.
Тому
Якщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять
5 Тепер про інформацію з сторонніх джерел
Хто був на базарі? Я думаю більшість
Хто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...
Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілись
А тепер цвях в труну
Тут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.
І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.
От і виходить
Людина найсильніше впливає на найближче оточення
Чим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:38
Ой+
При чём это маховик только раскручивается:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:39
Re: Політичні дискусії
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:53
Зато ты у нас хорошо гавкаешь
То есть, США примерно с 2002 года является противником деятельности МУС.
"Никогда такого не было и вот опять"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:56
Ну да, шёл Стерненко по улице, ему два перца не понравились, он решил их убить. Отличная альтернативная реальность
А то, что до этого было 2 нападения на Стерненко, так то таке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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