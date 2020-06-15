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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6324632563266327
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:13

  Schmit написав:
  shapo написав:Пидриот удивляется что судья присудили ему не камеру в сизо как убийце,...

Права на самозащиту в Украине по факту нет. Даже Г+Г это понимает.

Похоже, Беня продал канал не Медведчуку, а Порошенко
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:50

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:
  zРадио написав:Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!
Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement

Посмотрел их раздел "Situations under investigation"
Что это вообще за контора, которая десятилетиями расследует какие-то давно забытые африканские конфликты? И почему США вообще ими интересуется?

1. Уран
2. Алмазы
3. Нефть
4. Емкий рынок ТНП - и постоянный спрос
5. Ёмкий рынок оружия - и постоянный спрос
6. Европейцев из Африки выдавливает РФ и Китай - борьба с РФ и Китаем за влияние и рынки сбыта.
О таких вещах, как слоновая кость, "чёрное дерево", золото, ... - я молчу.
В то же время и для Украины порядка 20% высокотехнологического экспорта шло в Африканские страны.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 16 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:21

Re: Політичні дискусії

Нові рєпи СН:
У парламентській фракції "Слуга народу" 153 народних депутати є мільйонерами. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) з посиланням на декларації парламентаріїв, які доступні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
"Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, є мільйонером кожен другий депутат монобільшості", — наголошується в повідомленні.
У цілому 247 народних депутатів "Слуги народу" задекларували 1,1 млрд грн (90% коштів — готівку). https://dt.ua/POLITICS/u-partiyi-sluga- ... 1020_.html


А то перукарі, фотографи.

Щодо Стерненка:
Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kode ... tattya_36/

Незрозуміло чому не заарештований другий нападник і не встановлюються замовники.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:06

  Ой+ написав:
Щодо Стерненка:
Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kode ... tattya_36/

Незрозуміло чому не заарештований другий нападник і не встановлюються замовники.

А вдруг выясниться что и заказчика не было, и нападавшие пострадавшие.
Я с трудом могу представить получивших такой заказ отморозков идущих на дело с голыми руками, а не как минимум с битами когда у заказанного в кармане нож
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:41

  detroytred написав:Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен.
Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....
1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.
Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою
2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.
Тому
Якщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних
3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)
4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.
Тому
Якщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять
5 Тепер про інформацію з сторонніх джерел
Хто був на базарі? Я думаю більшість
Хто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...
Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілись
А тепер цвях в труну
Тут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.
І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.

От і виходить
Людина найсильніше впливає на найближче оточення
Чим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:38

Ой+
При чём это маховик только раскручивается:
https://strana.ua/news/273423-zelenskij ... rkova.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:39

Re: Політичні дискусії

:shock:
:x
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:53

  zРадио написав:Угрозы и давление США на сотрудников Международного уголовного суда - и ни один соросенок, ни один порохобот не гавкнет!

Statement of the International Criminal Court on recent measures announced by the US
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... -statement

Зато ты у нас хорошо гавкаешь

Международный уголовный суд
Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не являлась.
...
Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределённо широкие компетенции суду; среди них США, Китай, Индия, Израиль и Иран.
...
Самым ярым противником деятельности МУС являются США. Правительство США хотя и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись.
...
США заключили также двусторонние соглашения с рядом стран, в которых обязали их не выдавать подозреваемых американских граждан Международному уголовному суду

То есть, США примерно с 2002 года является противником деятельности МУС.
"Никогда такого не было и вот опять" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:56

  shapo написав:А вдруг выясниться что и заказчика не было, и нападавшие пострадавшие.
Я с трудом могу представить получивших такой заказ отморозков идущих на дело с голыми руками, а не как минимум с битами когда у заказанного в кармане нож

Ну да, шёл Стерненко по улице, ему два перца не понравились, он решил их убить. Отличная альтернативная реальность

А то, что до этого было 2 нападения на Стерненко, так то таке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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