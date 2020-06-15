Додано: Вів 16 чер, 2020 16:41

detroytred написав: Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен. Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен.

Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.ТомуЯкщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.ТомуЯкщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять5 Тепер про інформацію з сторонніх джерелХто був на базарі? Я думаю більшістьХто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілисьА тепер цвях в трунуТут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.От і виходитьЛюдина найсильніше впливає на найближче оточенняЧим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.