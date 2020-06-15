Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А вдруг выясниться что и заказчика не было, и нападавшие пострадавшие. Я с трудом могу представить получивших такой заказ отморозков идущих на дело с голыми руками, а не как минимум с битами когда у заказанного в кармане нож
pesikot написав:Ну да, шёл Стерненко по улице, ему два перца не понравились, он решил их убить. Отличная альтернативная реальность
Правильно излагаешь
pesikot написав:А то, что до этого было 2 нападения на Стерненко, так то таке.
Повышение ренты на добычу руды, предусмотренное в изменениях в Налоговый кодекс (законопроект 1210), приведет к вытеснению украинских металлургов с мировых рынков. ... Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отложить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды ... С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили также “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат”, “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича”, “Запорожский железорудный комбинат”.
Как пишет Finbalance, на данный момент НБУ может внеочередно взыскать залоги обанкротившегося банка, которому было выдано рефинансирование под эти залоги. ... Верховная Рада приняла за основу законопроект №2459 об отнесении требований Национального банка (НБУ) по сделкам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.
У меня голова не отбита кирпичами, как у тебя, чтобы в такое верить
shapo написав:
pesikot написав:А то, что до этого было 2 нападения на Стерненко, так то таке.
И где это фиксировалось и по какому поводу?
Так ты у нас из тех, кто ни хрена не знает, но мнение всегда имеет
7 февраля 2018 на Сергея Стерненко было совершено нападение в Одессе, возле дома, где он живёт. Тогда Сергея Стерненко ждали двое неизвестных, и только он зашел в подъезд, злоумышленники набросились на него и избили. Сергей Стерненко после нападения неделю пролежал в больнице.
1 мая 2018 в Одессе на Стерненко совершено второе вооруженное нападение. Нападающий выстрелил ему из травматического пистолета в область шеи сзади, а затем при задержании стрелял по очевидцам инцидента. Нападающий задержан на месте при попытке к бегству[9]. На месте нападения находилось авто семьи Руслана Форостяка, советника эксглавы полиции Одесской области Дмитрия Головина. За рулем автомобиля находился Константин Карбенюк, тогда он был тренером спортивного единоборства в одном из клубов Одессы[10].
24 мая 2018 в Одессе было совершено третье нападение на Стерненко и его девушку[11]. Один из двух нападавших, Иван Кузнецов, был ранен ножом в сердце и живот от чего и умер, другой, Александр Исайкул, смог убежать, но в течение суток был задержан полицией. Стерненко получил ножевое ранение руки и сотрясение мозга. Впоследствии нападающего отпустили и он покинул Украину[12]. По версии самого Стерненко, покушение на него могли организовать Александр Подобедов и Виталий Посувайло[13] по заказу Геннадия Труханова и Арсена Авакова.
Запомни уже, чтобы я не напоминал тебе об этом постоянно Можешь законспектировать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В справі є і про зброю нападників і про передісторію.
Да уж,насмешил. Столько раз "покушались" - и в затылок стреляли. и то ли с кулаками, то ли с ножами нападали, а потом все нападающие бросались наутек от "пострадавшего". Брюс Ли какой-то с Ван Дамом пополам - впору фильмы снимать. Неужели Труханов и пр. не могли поприличнее киллеров нанять если он им так мешал? А хлопчик ведь и интеллектуально развитый,и гражданско активный - и в событиях 2 мая поучаствовал, и в мусорник Шуфрича заталкивал.
У меня голова не отбита кирпичами, как у тебя, чтобы в такое верить
Конечно, ты ведь с гидроцефальным синдромом родился
pesikot написав:Так ты у нас из тех, кто ни хрена не знает, но мнение всегда имеет Запомни уже, чтобы я не напоминал тебе об этом постоянно Можешь законспектировать
Клоун. Я могу тебе привести кучу заключений экспертиз по поводу последнего убийства Стерненком "нападающего" выложенные у Портнова и Шария, но модеры их тут же сотрут как и ссылки на них. Можно детальнее расспросить у одессита freeze подноготную этого "хероя", тем более что он когда-то уже рассказывал о нем. А ты, черниговский бухгалтер, способен только запостить сюда что-нибудь из порохоботских СМИ, и ничего более.
detroytred написав:И уж что-что, но тот же совок (якобы социалистический) эксплуатировал и заставлял вкалывать похлеще любого рынка и капиталиста.
Я ж писав - частіше мене вдумчиво читайте - отримаєте краще уявлення не про книжкові данні-а про реалії життя 1 Совок в СРСР був чудовим експлуататором...і базувалось це як на каральній психіатрії так і на банальній міліції+...всі засоби виробництва були в руках у совка. 2 Як тільки засоби виробництва-потрапили до рук простого народу... так відразу виявилось ,що найбільшим експлуататором цього народу (для кожної окремої одиниці - є той самий народ) Грубо - найбільшим експлуататором мене - є я. Але з іншого боку Якщо я себе експлуатую - я відповідаю за свої досягнення(втрати). 3 Ви пробуєте обєднати необєднувальне Совок з його сильними/слабкими сторонами - вже пішов Але ви постійно наголошуєте,що відрижка совка(централізоване керування) має щось зробити для покращення життя...простого куркуля а-ля я, чи люмпена-а-ля субсидник.
detroytred написав:Создали бы власть имущие условия ... работяге и, глядишь, он бы откладывал в фонде в акциях, а не проедал всё заработанное.
Прикольно Тобто буржуа - повинен сам собі створювати умови А влада ,за гроші отримані від буржуа - повинна створювати умови не буржуа,а роботягам???? І що Ви збираєтесь будувати? Капіталізм - де буржуа свої зароблені гроші вкладають в розвиток свого бізнесу? Чи соціалізм - де для найнятого робітника створені умови по яким йому краще не в себе вкладати а в акції?
detroytred написав:Корень проблем в том, что не созданы основные условия качественных рыночных отношений... Что является прямой функциональной обязанностью власть имущих. Они создают их лишь под себя лично.
Корінь проблеми Поки не створені умови ,щоб а - 70% платили податки , б - 28% утримували себе самі в - 2 % були отримувачами субсидій До того часу , ніяка допомога слабким не спрацює-по тій банальній причині,що 1 сильний не захоче утримувати 4 слабких...йому достатньо перетворитись в середнього з доходом в 1,1( і він буде жити краще) ніж бути сильним з доходом в 4 з яких 3,2 треба роздати.
Вот это есть типичный украинец из пьес Карпенко-Карого. Жалко конечно, по этому и страна такая.
Schmit написав:Этот непорохобот сделал все, чтобы Зе стал президентом, а теперь удивляется, что вернулся беспредел времен янучария. Здобулы.
непорохобот це ж треба так брехати. і при Янику і при Пороху цей сопляк давно сидів би у СІЗО без усяких домашніх арештів. Він транслює відео прямо з приміщення суду і вищить при цьому про якийсь бєспрєдєл. Непорохобот за якого впряглися депутати ПЕСа, який має 5(п`ять) адвокатів. Смердить аж очі ріже.