7 февраля 2018 на Сергея Стерненко было совершено нападение в Одессе, возле дома, где он живёт. Тогда Сергея Стерненко ждали двое неизвестных, и только он зашел в подъезд, злоумышленники набросились на него и избили. Сергей Стерненко после нападения неделю пролежал в больнице.



1 мая 2018 в Одессе на Стерненко совершено второе вооруженное нападение. Нападающий выстрелил ему из травматического пистолета в область шеи сзади, а затем при задержании стрелял по очевидцам инцидента. Нападающий задержан на месте при попытке к бегству[9]. На месте нападения находилось авто семьи Руслана Форостяка, советника эксглавы полиции Одесской области Дмитрия Головина. За рулем автомобиля находился Константин Карбенюк, тогда он был тренером спортивного единоборства в одном из клубов Одессы[10].



24 мая 2018 в Одессе было совершено третье нападение на Стерненко и его девушку[11]. Один из двух нападавших, Иван Кузнецов, был ранен ножом в сердце и живот от чего и умер, другой, Александр Исайкул, смог убежать, но в течение суток был задержан полицией. Стерненко получил ножевое ранение руки и сотрясение мозга. Впоследствии нападающего отпустили и он покинул Украину[12]. По версии самого Стерненко, покушение на него могли организовать Александр Подобедов и Виталий Посувайло[13] по заказу Геннадия Труханова и Арсена Авакова.