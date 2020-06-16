Правильно излагаешь
И где это фиксировалось и по какому поводу?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:17
Правильно излагаешь
И где это фиксировалось и по какому поводу?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:30
Ітогі подвєдьом. 2020-06-16
Ітогі подвєдьом. 2020-06-16
1)
Кто-то в КабМине, под шумок коронавируса, хочет отменить ВОН.
Чтобы, как раньше, с экзаменами в ВУЗах, со взятками, со списками кого примут, а кого нет
2)
Здесь подробнее расписано
3) Повышением ренты на руду Украина сама себя вытесняет с иностранных рынков, - ІСС Ukraine
4)
5)
Даа, "вручили". Зашёл какой-то перец и начал что-то зачитывать.
6)
7)
Кстати, кто же прослушивал Гончарука.
8)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:38
Re: Політичні дискусії
Просвіщайтесь:
В справі є і про зброю нападників і про передісторію.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:53
Так ты у нас из тех, кто ни хрена не знает, но мнение всегда имеет
Запомни уже, чтобы я не напоминал тебе об этом постоянно
Можешь законспектировать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:03
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:11
Да уж,насмешил.
Столько раз "покушались" - и в затылок стреляли. и то ли с кулаками, то ли с ножами нападали, а потом все нападающие бросались наутек от "пострадавшего".
Брюс Ли какой-то с Ван Дамом пополам - впору фильмы снимать.
Неужели Труханов и пр. не могли поприличнее киллеров нанять если он им так мешал?
А хлопчик ведь и интеллектуально развитый,и гражданско активный - и в событиях 2 мая поучаствовал, и в мусорник Шуфрича заталкивал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:31
А тебе какая печаль из Испании ? Пособие по безработице не жмёт ?
Нормальный украинец, который хочет, чтобы всякие трутни и прочие комбеды не лезли к нему с советами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:36
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:47
[quote="4992261:budivelnik"][quote="4991868:detroytred"]Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен.[/quote]Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....
1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.
Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою
2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.
Тому
Якщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних
3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)
4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.
Тому
Якщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять
5 Тепер про інформацію з сторонніх джерел
Хто був на базарі? Я думаю більшість
Хто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...
Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілись
А тепер цвях в труну
Тут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.
І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.
От і виходить
Людина найсильніше впливає на найближче оточення
Чим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.[/quote]
Ну и к чему твои фантазии кто у кого будет на побегеньках?
Поведение людей (масс людей, а не отдельных индивидуумов) зависит от условий, в которых они находятся.
Условия в значительной мере определяются управленцами.
Ты опять пытаешься показать мнение оппонента в своем искаженном свете. Дескать, люди сами ничего не пытаются предпринять, а только ждут, пока Держава им сделает.
Люди и так не сидят, сложа руки.
Но выхлоп за окошко глянь. В рейтинги.
Зато у тех стран, где управленцы создают благоприятные условия, результат иной.
Помечтай мечтатель о побегеньках))
Сам стой за прилавком ... в выходные. Молодежь зарабатывает в других местах.
И это проблема. Для страны и для тебя.
Даже самые необразованные селюки додумались забить поросяток, выучить детей и пусть зарабатывают айтишниками и т.д.
Но повесить детям на шею свой прилавок ...
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:57
Re: Політичні дискусії
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