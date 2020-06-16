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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6326632763286329>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:17

  shapo написав:А вдруг выясниться что и заказчика не было, и нападавшие пострадавшие.
Я с трудом могу представить получивших такой заказ отморозков идущих на дело с голыми руками, а не как минимум с битами когда у заказанного в кармане нож



  pesikot написав:Ну да, шёл Стерненко по улице, ему два перца не понравились, он решил их убить. Отличная альтернативная реальность


Правильно излагаешь

  pesikot написав:А то, что до этого было 2 нападения на Стерненко, так то таке.


И где это фиксировалось и по какому поводу?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:30

Ітогі подвєдьом. 2020-06-16

Ітогі подвєдьом. 2020-06-16

1) В Минобразования заявили о недопустимости отмены ВНО

ВНО в Украине: в Минобразования заявили, что тестирование могут перенести на август

Кто-то в КабМине, под шумок коронавируса, хочет отменить ВОН.
Чтобы, как раньше, с экзаменами в ВУЗах, со взятками, со списками кого примут, а кого нет

2) Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный
Большая палата Верховного суда закрыла дело о связанности семьи Суркисов с экс-акционерами ПриватБанка. По сути признав - они были связаны


Дело на миллиард | Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
Здесь подробнее расписано

3) Повышением ренты на руду Украина сама себя вытесняет с иностранных рынков, - ІСС Ukraine
Повышение ренты на добычу руды, предусмотренное в изменениях в Налоговый кодекс (законопроект 1210), приведет к вытеснению украинских металлургов с мировых рынков.
...
Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отложить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды
...
С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили также “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат”, “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича”, “Запорожский железорудный комбинат”.

4) Экс-главарю террористов Гиркину заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск
Гиркин объявлен в розыск и дано разрешение на принудительный привод в суд для рассмотрения ходатайства об аресте террориста.

5) Офис генпрокурора будет просить ареста Порошенко с залогом в 10 миллионов гривень - СМИ
В ГБР 10 июня заявили, что вручили Порошенко подозрение по делу Сергея Семочко.

Даа, "вручили". Зашёл какой-то перец и начал что-то зачитывать.

6) НБУ может лишиться средств банков-банкротов: Рада поддержала проект Дубинского
Как пишет Finbalance, на данный момент НБУ может внеочередно взыскать залоги обанкротившегося банка, которому было выдано рефинансирование под эти залоги.
...
Верховная Рада приняла за основу законопроект №2459 об отнесении требований Национального банка (НБУ) по сделкам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.

7) В кабинете главы СБУ и в автомобиле его жены нашли "прослушку" – нардеп
В СБУ пока официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Кстати, кто же прослушивал Гончарука.

8) Разбор | Друг Кремля упустил Триполи. Эрдоган наступает, ЧВК Вагнера бежит: что происходит в Ливии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:38

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И где это фиксировалось и по какому поводу?


Просвіщайтесь:
Справа Стерненка. Хроніки реваншу https://dt.ua/personalities/sprava-ster ... 4634_.html

В справі є і про зброю нападників і про передісторію.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:53

  shapo написав:
  pesikot написав:А то, что до этого было 2 нападения на Стерненко, так то таке.


И где это фиксировалось и по какому поводу?

Так ты у нас из тех, кто ни хрена не знает, но мнение всегда имеет :)
7 февраля 2018 на Сергея Стерненко было совершено нападение в Одессе, возле дома, где он живёт. Тогда Сергея Стерненко ждали двое неизвестных, и только он зашел в подъезд, злоумышленники набросились на него и избили. Сергей Стерненко после нападения неделю пролежал в больнице.

1 мая 2018 в Одессе на Стерненко совершено второе вооруженное нападение. Нападающий выстрелил ему из травматического пистолета в область шеи сзади, а затем при задержании стрелял по очевидцам инцидента. Нападающий задержан на месте при попытке к бегству[9]. На месте нападения находилось авто семьи Руслана Форостяка, советника эксглавы полиции Одесской области Дмитрия Головина. За рулем автомобиля находился Константин Карбенюк, тогда он был тренером спортивного единоборства в одном из клубов Одессы[10].

24 мая 2018 в Одессе было совершено третье нападение на Стерненко и его девушку[11]. Один из двух нападавших, Иван Кузнецов, был ранен ножом в сердце и живот от чего и умер, другой, Александр Исайкул, смог убежать, но в течение суток был задержан полицией. Стерненко получил ножевое ранение руки и сотрясение мозга. Впоследствии нападающего отпустили и он покинул Украину[12]. По версии самого Стерненко, покушение на него могли организовать Александр Подобедов и Виталий Посувайло[13] по заказу Геннадия Труханова и Арсена Авакова.

Запомни уже, чтобы я не напоминал тебе об этом постоянно :)
Можешь законспектировать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:03

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:11

  Ой+ написав:
  shapo написав:И где это фиксировалось и по какому поводу?


Просвіщайтесь:
Справа Стерненка. Хроніки реваншу https://dt.ua/personalities/sprava-ster ... 4634_.html

В справі є і про зброю нападників і про передісторію.


Да уж,насмешил.
Столько раз "покушались" - и в затылок стреляли. и то ли с кулаками, то ли с ножами нападали, а потом все нападающие бросались наутек от "пострадавшего".
Брюс Ли какой-то с Ван Дамом пополам - впору фильмы снимать.
Неужели Труханов и пр. не могли поприличнее киллеров нанять если он им так мешал?
А хлопчик ведь и интеллектуально развитый,и гражданско активный - и в событиях 2 мая поучаствовал, и в мусорник Шуфрича заталкивал.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:31

  innamax2008 написав:Вот это есть типичный украинец из пьес Карпенко-Карого. Жалко конечно, по этому и страна такая.

А тебе какая печаль из Испании ? Пособие по безработице не жмёт ?

Нормальный украинец, который хочет, чтобы всякие трутни и прочие комбеды не лезли к нему с советами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:36

  pesikot написав:
  unicdima написав:Смердить аж очі ріже.

от ти про себе добре сказав :)

песікот знову злився.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:47

[quote="4992261:budivelnik"][quote="4991868:detroytred"]Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен.[/quote]Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....
1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.
Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою
2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.
Тому
Якщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних
3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)
4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.
Тому
Якщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять
5 Тепер про інформацію з сторонніх джерел
Хто був на базарі? Я думаю більшість
Хто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...
Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілись
А тепер цвях в труну
Тут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.
І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.

От і виходить
Людина найсильніше впливає на найближче оточення
Чим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.[/quote]
Ну и к чему твои фантазии кто у кого будет на побегеньках?

Поведение людей (масс людей, а не отдельных индивидуумов) зависит от условий, в которых они находятся.
Условия в значительной мере определяются управленцами.

Ты опять пытаешься показать мнение оппонента в своем искаженном свете. Дескать, люди сами ничего не пытаются предпринять, а только ждут, пока Держава им сделает.
Люди и так не сидят, сложа руки.
Но выхлоп за окошко глянь. В рейтинги.
Зато у тех стран, где управленцы создают благоприятные условия, результат иной.

Помечтай мечтатель о побегеньках))
Сам стой за прилавком ... в выходные. Молодежь зарабатывает в других местах.
И это проблема. Для страны и для тебя.

Даже самые необразованные селюки додумались забить поросяток, выучить детей и пусть зарабатывают айтишниками и т.д.
Но повесить детям на шею свой прилавок ...
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:57

Re: Політичні дискусії

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Поліція при зелені готується здати Берегівський район Угорщині, вже навіть табличка по угорськи.
Всі на Майдан!
unicdima
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