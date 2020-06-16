Додано: Вів 16 чер, 2020 20:47

[quote="4992261:budivelnik"][quote="4991868:detroytred"]Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен.[/quote]Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....

1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.

Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою

2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.

Тому

Якщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних

3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)

4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.

Тому

Якщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять

5 Тепер про інформацію з сторонніх джерел

Хто був на базарі? Я думаю більшість

Хто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...

Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілись

А тепер цвях в труну

Тут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.

І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.



От і виходить

Людина найсильніше впливає на найближче оточення

Чим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.[/quote]

Ну и к чему твои фантазии кто у кого будет на побегеньках?



Поведение людей (масс людей, а не отдельных индивидуумов) зависит от условий, в которых они находятся.

Условия в значительной мере определяются управленцами.



Ты опять пытаешься показать мнение оппонента в своем искаженном свете. Дескать, люди сами ничего не пытаются предпринять, а только ждут, пока Держава им сделает.

Люди и так не сидят, сложа руки.

Но выхлоп за окошко глянь. В рейтинги.

Зато у тех стран, где управленцы создают благоприятные условия, результат иной.



Помечтай мечтатель о побегеньках))

Сам стой за прилавком ... в выходные. Молодежь зарабатывает в других местах.

И это проблема. Для страны и для тебя.



Даже самые необразованные селюки додумались забить поросяток, выучить детей и пусть зарабатывают айтишниками и т.д.

Но повесить детям на шею свой прилавок ...