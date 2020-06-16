а ти сам його дивився?
Дійшов до епізоду де журналістка питає- А чому ніхто з фігурантів плівок не потрапив на посади? Відповіді не було
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:00
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:13
pesikot
Информацию о ситуации на местах центральные СМИ топят в гавне. Ситуацию по самым прибыльным казённым предприятиям на местах, о "зарплатах министров", "апельсинах" и пр... Это сегодняшнее :
Рекомендую сравнить ситуацию с оккупированной частью, при чём из центрального источника айситиви сегодняшнюю и предыдущее видео:
Это ЛИЧНО для Вас беспристрастные факты в течении ДНЯ.
Как человеку далёкому и не представляющему о состоянии дел в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:31
pesikot
Из тех же источников о "донорах":
Или вернее, там, где разрушены и вырезаны заводы, брошены и затоплены казённые шахты, шахтёры без З/П(Селидовуголь), теперь плідно працюють над дитячими садочками та школами
А дети вынуждены учиться в 2 смены.....
И по прямой 30 км до самого горячего соприкосновения линии фронта - Пески-Донецк.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 чер, 2020 23:00
shapo
Официоз от оккупационных властей:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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