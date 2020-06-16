Массoвые беспoрядки пoсле убийства афрoамериканца Джoрджа Флoйда дoкатились дo самoгo крупнoгo гoрoда штата Вашингтoн - Сиэтла. Здесь, на северo-западе США, демoнстранты заxватили центр, где распoлагаются главные oфисы кoмпаний Microsoft и Amazon.Пoлицию из шести кварталoв Сиэтла прoстo изгнали. А территoрию на Капитoлийскoм xoлме прoвoзгласили "свoбoднoй зoнoй", пoсле чегo Трамп назвал заxватчикoв "внутренними террoристами", приказав немедленнo oсвoбoдить гoрoд. Oднакo местные власти, кoтoрые представляют Демпартию, прибегать к жестким мерам сoвершеннo не тoрoпятся.А теперь, о серьёзном.Пауэлл пообещал залить денег в экономику столько, сколько потребуется.И судя по его спичу, главная цель - борьба с Безработицей.И вот тут, я усомнился в гениальности ФРС!Бабло - осядет у банкиров и раздует пузырь на Фонде и др.Влияние на создание рабочих мест, будет косвенным!То есть, по сути, ФРС тушит пожар - огнём, не владеет ситуацией.Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому.Ну и, в свете происходящего, когда Запад поглотили глобальные проблемы, как Украина будет противостоять России и будет ли Запад, поддерживать Украину в этом противостоянии и дальше?

И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.



Но ведь подобная ситуация не только в Дижоне. Мне пришлось выслушивать подобные истории в других местах Франции, пусть не такие экстремальные, но по своей сути – очень схожие. А в итоге, вот именно на этом маленьком примере видно, что государство самоустранилось, а раз такое возможно, то это говорит о ненадлежащем управлении, которое уже начало приводить к таким последствиям.



Это как сыпь на коже, указывающая на патологию внутри организма. Прыщики можно замазать тональным кремом или еще чем-то и их будет не так заметно, только вот это не поможет в плане болезни, а сыпь лишь дает повод задуматься о своем здоровье и что-то с этим делать всерьез.



И тут дело не только и не столько во Франции. Французы оклемаются и дадут ладу себе, своей стране и наконец прийдут в чувства, чтобы делать ответственный выбор. Это важно всем гражданам стран, где налицо симптомы ненадлежащего управления. Нам – в первую очередь.