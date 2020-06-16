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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6326632763286329
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:00

  pesikot написав:

а ти сам його дивився? :D
Дійшов до епізоду де журналістка питає- А чому ніхто з фігурантів плівок не потрапив на посади? Відповіді не було :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:13

pesikot
Информацию о ситуации на местах центральные СМИ топят в гавне. Ситуацию по самым прибыльным казённым предприятиям на местах, о "зарплатах министров", "апельсинах" и пр... Это сегодняшнее :


Рекомендую сравнить ситуацию с оккупированной частью, при чём из центрального источника айситиви сегодняшнюю и предыдущее видео:
https://oborona.ictv.ua/videos/grazhdan ... 6-06-2020/

Это ЛИЧНО для Вас беспристрастные факты в течении ДНЯ.
Как человеку далёкому и не представляющему о состоянии дел в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:31

pesikot
Из тех же источников о "донорах":
https://kapri.dn.ua/2020/06/16/kriminal ... emontujut/

https://novogrodovka-rada.gov.ua/novyny ... vogrodivki
Или вернее, там, где разрушены и вырезаны заводы, брошены и затоплены казённые шахты, шахтёры без З/П(Селидовуголь), теперь плідно працюють над дитячими садочками та школами
А дети вынуждены учиться в 2 смены.....
И по прямой 30 км до самого горячего соприкосновения линии фронта - Пески-Донецк.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:00

shapo
Официоз от оккупационных властей:
https://newsua.ru/news/27875-kogda-dnr- ... respubliki
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:18

Народная Республика Сиэтл???
Массoвые беспoрядки пoсле убийства афрoамериканца Джoрджа Флoйда дoкатились дo самoгo крупнoгo гoрoда штата Вашингтoн - Сиэтла. Здесь, на северo-западе США, демoнстранты заxватили центр, где распoлагаются главные oфисы кoмпаний Microsoft и Amazon.

Пoлицию из шести кварталoв Сиэтла прoстo изгнали. А территoрию на Капитoлийскoм xoлме прoвoзгласили "свoбoднoй зoнoй", пoсле чегo Трамп назвал заxватчикoв "внутренними террoристами", приказав немедленнo oсвoбoдить гoрoд. Oднакo местные власти, кoтoрые представляют Демпартию, прибегать к жестким мерам сoвершеннo не тoрoпятся.


А теперь, о серьёзном.
Пауэлл пообещал залить денег в экономику столько, сколько потребуется.
И судя по его спичу, главная цель - борьба с Безработицей.

И вот тут, я усомнился в гениальности ФРС!
Бабло - осядет у банкиров и раздует пузырь на Фонде и др.
Влияние на создание рабочих мест, будет косвенным!
То есть, по сути, ФРС тушит пожар - огнём, не владеет ситуацией.

Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!
Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.
В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".
Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому. :D

Ну и, в свете происходящего, когда Запад поглотили глобальные проблемы, как Украина будет противостоять России и будет ли Запад, поддерживать Украину в этом противостоянии и дальше? :shock:
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:20

Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:42

Schmit
Реванш по полной

Ну, я не знаю, сколько там денег у овоща, думаю раз в 1000 меньше, чем у Петруччо.
Более актуальна, на сегодня, мировая Политика!
Продолжение роста заболеваемости в 18 штатах США, красные запасы нефти по API

Crude +3.857mm (-3.5mm exp)
Cushing -3.289mm
Gasoline +4.267mm (-2.2mm exp)
Distillates +919k (+3.1mm exp)

и что хуже, бензина дофига, что показывает Фейковость всех "позитивных статистик".
Резкое увеличение напряженности Сев-Юж. Коррея, Военное положение в Китае(Баодин), новая волна Короны и пр.
Так что, время - интересное, будет не скучно, будущее страны - туманно.
Без поддержки Запада, без "рабочих мест в Польше"(своих нет и нет технологий, чтобы их создавать), без Атомной энергетики(даже страшно представить, как прыгнут цены на всё, даже на хлеб, если электричество подорожает) - нам будет очень сложно. :(
Так что, пару млн баксов овоща, это мелочёвка.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:37

  Schmit написав:Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?

Там интересная трактовочка, под которую подводили не один год.
Просто когда эти новостя звучали - большинство не хотело их воспринимать.
Ну и не за "пять лямов" конечно, ибо решалось у эуропах при поддержке местных, вернее с подачи.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 чер, 2020 00:46, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:42

  Replay написав:Народная Республика Сиэтл???
Массoвые беспoрядки пoсле убийства афрoамериканца Джoрджа Флoйда дoкатились дo самoгo крупнoгo гoрoда штата Вашингтoн - Сиэтла. Здесь, на северo-западе США, демoнстранты заxватили центр, где распoлагаются главные oфисы кoмпаний Microsoft и Amazon.

Пoлицию из шести кварталoв Сиэтла прoстo изгнали. А территoрию на Капитoлийскoм xoлме прoвoзгласили "свoбoднoй зoнoй", пoсле чегo Трамп назвал заxватчикoв "внутренними террoристами", приказав немедленнo oсвoбoдить гoрoд. Oднакo местные власти, кoтoрые представляют Демпартию, прибегать к жестким мерам сoвершеннo не тoрoпятся.


А теперь, о серьёзном.
Пауэлл пообещал залить денег в экономику столько, сколько потребуется.
И судя по его спичу, главная цель - борьба с Безработицей.

И вот тут, я усомнился в гениальности ФРС!
Бабло - осядет у банкиров и раздует пузырь на Фонде и др.
Влияние на создание рабочих мест, будет косвенным!
То есть, по сути, ФРС тушит пожар - огнём, не владеет ситуацией.

Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!
Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.
В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".
Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому. :D

Ну и, в свете происходящего, когда Запад поглотили глобальные проблемы, как Украина будет противостоять России и будет ли Запад, поддерживать Украину в этом противостоянии и дальше? :shock:

Хооший опус рекомендую:
https://defence-line.org/2020/06/dizhon ... e-chast-3/
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.

Но ведь подобная ситуация не только в Дижоне. Мне пришлось выслушивать подобные истории в других местах Франции, пусть не такие экстремальные, но по своей сути – очень схожие. А в итоге, вот именно на этом маленьком примере видно, что государство самоустранилось, а раз такое возможно, то это говорит о ненадлежащем управлении, которое уже начало приводить к таким последствиям.

Это как сыпь на коже, указывающая на патологию внутри организма. Прыщики можно замазать тональным кремом или еще чем-то и их будет не так заметно, только вот это не поможет в плане болезни, а сыпь лишь дает повод задуматься о своем здоровье и что-то с этим делать всерьез.

И тут дело не только и не столько во Франции. Французы оклемаются и дадут ладу себе, своей стране и наконец прийдут в чувства, чтобы делать ответственный выбор. Это важно всем гражданам стран, где налицо симптомы ненадлежащего управления. Нам – в первую очередь.

Там разбито на три статьи рекомендую прочесть все.
Я же выкладываю только выводы - по поводу которых уже не раз высказывался.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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