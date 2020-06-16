Додано: Сер 17 чер, 2020 01:17

Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня.Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали!А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный:Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, чтоУкраина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе).Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами?А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже?Удивим весь мир Крутизной Цен!