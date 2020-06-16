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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6327632863296330
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:17

Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня.
Россияне хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем, отметил глава Оператора ГТС.

Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали!
А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный:
Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, что фактическое управлением украинским газовым хабом, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc.
Украина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе).
Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.


Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.

Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами?
А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже?
Удивим весь мир Крутизной Цен! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:20

  Schmit написав:Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?

ти хоч інколи читаєш інфу яку постиш, чи просто працюєш ретранслятором?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:53

  Replay написав:Kudrjavuy
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.

А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина!
Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку.
Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.

Моё мнение (повторённое):
1. Государство - это система насилия.
2. В Государстве существуют Законы - исполнение которых для Всех обязательны(ст.№1 Конституции Украины).
3. Монополия Государства на аппарат насилия
4. Деятельность каждого регламентирована "Должностной инструкцией".
5. На самом деле сейчас и ранее для "малому и среднему бизнесу" - рай, только коррупционная составляющая по факту множат ВСЁ со знаком "-"
6. Под эту лапшу, под вой кликуш, малограмотных и коренное население, вынуждено прощаться с цивилизацией .... с наукой, экономикой, ..... множат всё на "0"
.............................................
Это официальный процесс навязанный из-вне путём продажности .... так называемой коррупции.
При чём этот процесс навязан не только нам с этим столкнулись все потсоветские страны - насильственная дэиндустриализация,.... три "Дэ"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 чер, 2020 02:10, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:59

  Replay написав:Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня.
Россияне хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем, отметил глава Оператора ГТС.

Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали!
А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный:
Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, что фактическое управлением украинским газовым хабом, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc.
Украина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе).
Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.


Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.

Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами?
А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже?
Удивим весь мир Крутизной Цен! :D

Я не зря выставляю Вам ситуацию в энергетике например:
https://censor.net.ua/news/3202429/situ ... snachalnik
Об угле.....
А ведь в Украине официально 7,5 миллиона домохозяйств. И не все отапливаются газом.
Организованный криминал сознательно валит саму ... основание существования коренного населения в Украине.(С востока приазовье, причерноморье) - нет иного топлива для отапливания жилья - Степь.
там не "один пункт" ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 02:13

Replay
Украина единственная страна в МИРЕ, где падает производство и потребление электроэнергии.
(иным языком ППЦ)

Рекомендую выдержать и ознакомиться с полной версией понимание придёт даже для "далёкого"
В один день то что происходит на местах:

И то, что транслируют по центральным каналам:
https://oborona.ictv.ua/videos/grazhdan ... 6-06-2020/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 6327632863296330
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