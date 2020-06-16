Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня. Россияне хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем, отметил глава Оператора ГТС.
Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали! А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный: Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, что фактическое управлением украинским газовым хабом, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Украина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе). Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.
Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.
Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами? А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже? Удивим весь мир Крутизной Цен!
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.
А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина! Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку. Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.
Моё мнение (повторённое): 1. Государство - это система насилия. 2. В Государстве существуют Законы - исполнение которых для Всех обязательны(ст.№1 Конституции Украины). 3. Монополия Государства на аппарат насилия 4. Деятельность каждого регламентирована "Должностной инструкцией". 5. На самом деле сейчас и ранее для "малому и среднему бизнесу" - рай, только коррупционная составляющая по факту множат ВСЁ со знаком "-" 6. Под эту лапшу, под вой кликуш, малограмотных и коренное население, вынуждено прощаться с цивилизацией .... с наукой, экономикой, ..... множат всё на "0" ............................................. Это официальный процесс навязанный из-вне путём продажности .... так называемой коррупции. При чём этот процесс навязан не только нам с этим столкнулись все потсоветские страны - насильственная дэиндустриализация,.... три "Дэ"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 чер, 2020 02:10, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня. Россияне хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем, отметил глава Оператора ГТС.
Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали! А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный: Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, что фактическое управлением украинским газовым хабом, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Украина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе). Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.
Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.
Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами? А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже? Удивим весь мир Крутизной Цен!
Я не зря выставляю Вам ситуацию в энергетике например: https://censor.net.ua/news/3202429/situ ... snachalnik Об угле..... А ведь в Украине официально 7,5 миллиона домохозяйств. И не все отапливаются газом. Организованный криминал сознательно валит саму ... основание существования коренного населения в Украине.(С востока приазовье, причерноморье) - нет иного топлива для отапливания жилья - Степь. там не "один пункт" ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.