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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6327632863296330>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:18

Народная Республика Сиэтл???
Массoвые беспoрядки пoсле убийства афрoамериканца Джoрджа Флoйда дoкатились дo самoгo крупнoгo гoрoда штата Вашингтoн - Сиэтла. Здесь, на северo-западе США, демoнстранты заxватили центр, где распoлагаются главные oфисы кoмпаний Microsoft и Amazon.

Пoлицию из шести кварталoв Сиэтла прoстo изгнали. А территoрию на Капитoлийскoм xoлме прoвoзгласили "свoбoднoй зoнoй", пoсле чегo Трамп назвал заxватчикoв "внутренними террoристами", приказав немедленнo oсвoбoдить гoрoд. Oднакo местные власти, кoтoрые представляют Демпартию, прибегать к жестким мерам сoвершеннo не тoрoпятся.


А теперь, о серьёзном.
Пауэлл пообещал залить денег в экономику столько, сколько потребуется.
И судя по его спичу, главная цель - борьба с Безработицей.

И вот тут, я усомнился в гениальности ФРС!
Бабло - осядет у банкиров и раздует пузырь на Фонде и др.
Влияние на создание рабочих мест, будет косвенным!
То есть, по сути, ФРС тушит пожар - огнём, не владеет ситуацией.

Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!
Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.
В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".
Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому. :D

Ну и, в свете происходящего, когда Запад поглотили глобальные проблемы, как Украина будет противостоять России и будет ли Запад, поддерживать Украину в этом противостоянии и дальше? :shock:
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:20

Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:42

Schmit
Реванш по полной

Ну, я не знаю, сколько там денег у овоща, думаю раз в 1000 меньше, чем у Петруччо.
Более актуальна, на сегодня, мировая Политика!
Продолжение роста заболеваемости в 18 штатах США, красные запасы нефти по API

Crude +3.857mm (-3.5mm exp)
Cushing -3.289mm
Gasoline +4.267mm (-2.2mm exp)
Distillates +919k (+3.1mm exp)

и что хуже, бензина дофига, что показывает Фейковость всех "позитивных статистик".
Резкое увеличение напряженности Сев-Юж. Коррея, Военное положение в Китае(Баодин), новая волна Короны и пр.
Так что, время - интересное, будет не скучно, будущее страны - туманно.
Без поддержки Запада, без "рабочих мест в Польше"(своих нет и нет технологий, чтобы их создавать), без Атомной энергетики(даже страшно представить, как прыгнут цены на всё, даже на хлеб, если электричество подорожает) - нам будет очень сложно. :(
Так что, пару млн баксов овоща, это мелочёвка.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:37

  Schmit написав:Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?

Там интересная трактовочка, под которую подводили не один год.
Просто когда эти новостя звучали - большинство не хотело их воспринимать.
Ну и не за "пять лямов" конечно, ибо решалось у эуропах при поддержке местных, вернее с подачи.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 чер, 2020 00:46, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:10

Kudrjavuy
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.

А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина!
Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку.
Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:17

Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня.
Россияне хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем, отметил глава Оператора ГТС.

Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали!
А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный:
Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, что фактическое управлением украинским газовым хабом, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc.
Украина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе).
Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.


Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.

Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами?
А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже?
Удивим весь мир Крутизной Цен! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:20

  Schmit написав:Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?

ти хоч інколи читаєш інфу яку постиш, чи просто працюєш ретранслятором?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:09

  unicdima написав:
  Schmit написав:Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"
Не удивлюсь, если подконтрольные зевласти суды в ближайшее время не только оправдают овоща, но и признают незаконной спецконфискацию награбленного дважды несудимым. Реванш по полной. Интересно, где бюджет порежут на этот раз?

ти хоч інколи читаєш інфу яку постиш, чи просто працюєш ретранслятором?

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші екс-президента Віктора Януковича". Мова йде про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів компаній, пов'язаних з президентом-втікачем.
Так, суд скасував рішення суду Донецької області про відмову розглянути апеляцію і вирішив призначити новий розгляд.
Нагадаємо, в травні 2017 року апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо поданої адвокатами Януковича апеляції про конфіскацію 1,5 млрд доларів.

Буде перегляд справи у суді апеляційної інстанції. Чи ти так нічого і не зрозумів? Співчуваю.

  Replay написав:Ну, я не знаю, сколько там денег у овоща, думаю раз в 1000 меньше, чем у Петруччо.

Проблема не в количестве денег, а в их происхождении, декларировании и уплате налогов.
  Replay написав:Так что, пару млн баксов овоща, это мелочёвка.

Лямчик бене, лямчик яну..., так скоро у 73% на хлебушек не останется.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:49

  Replay написав:Kudrjavuy
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.

А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина!
Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку.
Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.

Ситуация зеркальна.
Пример же вот на этих страницах.
Заработал способный к предпринимательству чел и мнит себя ... что наёмные работники у него на побегеньках. Не совместно работающие с ним сограждане (необходимые для совместного труда), а на побегеньках.
Смотрит на это другой и гайда в полицию и т.д.
Получил права и давай этого мнящего прессовать.


В этом весь изюм: у всех разные способности, наклонности. Задача власть имущих так организовать систему размещения, развития и продвижения, чтобы каждый занимался тем, что нравится, к чему способности. Тогда будет результат и консенсус.

А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.

То есть нелюбовь)) взаимная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:18

  detroytred написав:
  Replay написав:Kudrjavuy
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.

А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина!
Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку.
Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.

Ситуация зеркальна.
Пример же вот на этих страницах.
Заработал способный к предпринимательству чел и мнит себя ... что наёмные работники у него на побегеньках. Не совместно работающие с ним сограждане (необходимые для совместного труда), а на побегеньках.
Смотрит на это другой и гайда в полицию и т.д.
Получил права и давай этого мнящего прессовать.


В этом весь изюм: у всех разные способности, наклонности. Задача власть имущих так организовать систему размещения, развития и продвижения, чтобы каждый занимался тем, что нравится, к чему способности. Тогда будет результат и консенсус.

А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.

То есть нелюбовь)) взаимная.

будівельник?
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flyman
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