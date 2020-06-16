Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Народная Республика Сиэтл??? Массoвые беспoрядки пoсле убийства афрoамериканца Джoрджа Флoйда дoкатились дo самoгo крупнoгo гoрoда штата Вашингтoн - Сиэтла. Здесь, на северo-западе США, демoнстранты заxватили центр, где распoлагаются главные oфисы кoмпаний Microsoft и Amazon.
Пoлицию из шести кварталoв Сиэтла прoстo изгнали. А территoрию на Капитoлийскoм xoлме прoвoзгласили "свoбoднoй зoнoй", пoсле чегo Трамп назвал заxватчикoв "внутренними террoристами", приказав немедленнo oсвoбoдить гoрoд. Oднакo местные власти, кoтoрые представляют Демпартию, прибегать к жестким мерам сoвершеннo не тoрoпятся.
А теперь, о серьёзном. Пауэлл пообещал залить денег в экономику столько, сколько потребуется. И судя по его спичу, главная цель - борьба с Безработицей.
И вот тут, я усомнился в гениальности ФРС! Бабло - осядет у банкиров и раздует пузырь на Фонде и др. Влияние на создание рабочих мест, будет косвенным! То есть, по сути, ФРС тушит пожар - огнём, не владеет ситуацией.
Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие! Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы. В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину". Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому.
Ну и, в свете происходящего, когда Запад поглотили глобальные проблемы, как Украина будет противостоять России и будет ли Запад, поддерживать Украину в этом противостоянии и дальше?
Ну, я не знаю, сколько там денег у овоща, думаю раз в 1000 меньше, чем у Петруччо. Более актуальна, на сегодня, мировая Политика! Продолжение роста заболеваемости в 18 штатах США, красные запасы нефти по API
и что хуже, бензина дофига, что показывает Фейковость всех "позитивных статистик". Резкое увеличение напряженности Сев-Юж. Коррея, Военное положение в Китае(Баодин), новая волна Короны и пр. Так что, время - интересное, будет не скучно, будущее страны - туманно. Без поддержки Запада, без "рабочих мест в Польше"(своих нет и нет технологий, чтобы их создавать), без Атомной энергетики(даже страшно представить, как прыгнут цены на всё, даже на хлеб, если электричество подорожает) - нам будет очень сложно. Так что, пару млн баксов овоща, это мелочёвка.
Там интересная трактовочка, под которую подводили не один год. Просто когда эти новостя звучали - большинство не хотело их воспринимать. Ну и не за "пять лямов" конечно, ибо решалось у эуропах при поддержке местных, вернее с подачи.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 чер, 2020 00:46, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.
А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина! Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку. Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.
Российский газовый монополист Газпром начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint, обнародованном в понедельник, 15 июня. Россияне хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем, отметил глава Оператора ГТС.
Так это же прекрасная новость! Все украинцы - об этом, давно мечтали! А газ, к нам будет поступать американский, сжиженный: Замглавы Минэнерго Украины К. Чижик ранее говорил, что фактическое управлением украинским газовым хабом, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Украина располагает одной из крупнейших в мире системой ПХГ (12 хранилищ емкостью 31 млрд м3 газа, что соответствует круглогодичной потребности украинской экономики и почти 8% годовых потребностей Европы в газе). Закачивая в ПХГ дешевый газ в период низкого спроса и выводя его на рынок, когда цены вырастут Louisiana Natural Gas Exports повысит конкурентоспособность американского газа в Европе, который на данный момент существенно проигрывает российскому трубопроводному газу по цене.
Вообщем, интересы американской и польской компаний, прослеживаются ясно и чётко.
Вопрос в интересах простого украинца. Насколько я понимаю, рост цен на отопление раза в два -не за горами? А давайте, сделаем так, чтобы отопление в 3-х комнатной панельке на Троещине, стоило столько, сколько снять квартиру в Париже? Удивим весь мир Крутизной Цен!
ти хоч інколи читаєш інфу яку постиш, чи просто працюєш ретранслятором?
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші екс-президента Віктора Януковича". Мова йде про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів компаній, пов'язаних з президентом-втікачем. Так, суд скасував рішення суду Донецької області про відмову розглянути апеляцію і вирішив призначити новий розгляд. Нагадаємо, в травні 2017 року апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо поданої адвокатами Януковича апеляції про конфіскацію 1,5 млрд доларів.
Буде перегляд справи у суді апеляційної інстанції. Чи ти так нічого і не зрозумів? Співчуваю.
Replay написав:Ну, я не знаю, сколько там денег у овоща, думаю раз в 1000 меньше, чем у Петруччо.
Проблема не в количестве денег, а в их происхождении, декларировании и уплате налогов.
Replay написав:Так что, пару млн баксов овоща, это мелочёвка.
Лямчик бене, лямчик яну..., так скоро у 73% на хлебушек не останется.
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.
А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина! Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку. Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.
Ситуация зеркальна. Пример же вот на этих страницах. Заработал способный к предпринимательству чел и мнит себя ... что наёмные работники у него на побегеньках. Не совместно работающие с ним сограждане (необходимые для совместного труда), а на побегеньках. Смотрит на это другой и гайда в полицию и т.д. Получил права и давай этого мнящего прессовать.
В этом весь изюм: у всех разные способности, наклонности. Задача власть имущих так организовать систему размещения, развития и продвижения, чтобы каждый занимался тем, что нравится, к чему способности. Тогда будет результат и консенсус.
А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.
И вот мы подходим к тому моменту, когда именно такие хронические вещи показывают, что государство, в лице полиции (в частном случае) – устранилось от исполнения своих обязанностей. Оно пустило ситуацию на самотек и в какой-то момент, она начинает разруливаться уже без ее участия.
А моё мнение, что все, кто становится "Частью Матрицы", то есть системы, вот начиная от полицая и заканчивая депутатами Рады, мнят себя "Панами", Высшей Кастой - которая имеет все права чморить простого гражданина! Особая ненависть у них - к малому и среднему бизнесу, как у собак к волку. Так что, чем более жесткие действия полиции будут по отношению к протестующим, тем больше будет накаляться ситуация.
Ситуация зеркальна. Пример же вот на этих страницах. Заработал способный к предпринимательству чел и мнит себя ... что наёмные работники у него на побегеньках. Не совместно работающие с ним сограждане (необходимые для совместного труда), а на побегеньках. Смотрит на это другой и гайда в полицию и т.д. Получил права и давай этого мнящего прессовать.
В этом весь изюм: у всех разные способности, наклонности. Задача власть имущих так организовать систему размещения, развития и продвижения, чтобы каждый занимался тем, что нравится, к чему способности. Тогда будет результат и консенсус.
А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.